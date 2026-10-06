Конституционный суд разъяснил процедуру вынесения судебных решений
Конституционный суд (КС) напомнил, что приговор должен быть полностью составлен и подписан в совещательной комнате до оглашения его вводной и резолютивной частей. Об этом говорится в постановлении по жалобе жительницы Владимирской области Ольги Калининой, которое опубликовано 6 октября.
Женщина оспаривала введенное с 2022 года правило, согласно которому суд вправе огласить только вводную и резолютивную часть приговора, а мотивированное решение стороны получают на руки позднее. По мнению заявительницы, такой порядок не гарантирует, что текст приговора отражает подлинные выводы, сформулированные судом непосредственно после разбирательства, и не был изменен позднее. Сама госпожа Калинина проиграла дело о клевете, однако текст судебного решения получила не через пять дней после вынесения, как этого требует закон, а лишь спустя месяц.
В своем решении КС отмечает, что в связи с нарушением сроков вручения копии приговора уже даже сложилась практика подачи так называемых предварительных (немотивированных) апелляционных жалоб, имеющих целью лишь соблюдение формального срока обжалования. В противном случае стороны просто рискуют пропустить установленные законом сроки.
Тем не менее сами по себе спорные нормы, по мнению КС, не противоречат Основному закону, так как они не допускают оглашения судом первой инстанции вводной и резолютивной частей выносимого приговора в отсутствие его описательно-мотивировочной части, а также предполагают своевременное изготовление и вручение сторонам копии судебного решения. Кроме того, указывает КС, в правовом механизме правосудия действует «презумпция добросовестности суда», которая предполагает, что судья при вынесении решения действует строго в соответствии с законом — по крайней мере, пока вышестоящим судом не установлено обратное.
После изменений 2022 года приговор разрешили оглашать без описательно-мотивировочной части, а срок подачи апелляции увеличили с 10 до 15 суток. Однако это не означает, что суд может формировать содержание решения после оглашения: полный текст должен быть готов к этому моменту, иначе письменная версия способна разойтись с тем, что было объявлено в заседании.
Такое расхождение имеет не формальное, а процессуальное значение. Если на бумаге появляются доказательства или иные выводы, на которые суд при оглашении не ссылался, это может стать основанием для отмены приговора в апелляции или кассации.