ИИ раздел под статью

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Кто ответит за интимные дипфейки
08.10.2026, 19:50
Московский суд запретил создавать обнаженные изображения россиян с помощью ИИ. Поводом стал иск Роскомнадзора к сайту, который предлагал «раздеть подругу» по фотографии, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Ресурс предлагал по запросу пользователя сгенерировать обнаженное или порнографическое изображение через нейросеть.
Как указали в ведомстве, сервис нарушает права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Кроме того, площадка не запрашивала согласие на обработку персональных данных. Сами ресурсы будут заблокированы, говорит партнер фирмы «Захаров, Константинов и партнеры» Дмитрий Константинов:
«Районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора, который, как мы можем предположить, был направлен на то, чтобы не просто признать незаконным изготовление и распространение порнографических материалов, но и заблокировать соответствующие ресурсы. Это стандартная практика, сейчас у Роскомнадзора есть и административная возможность делать блокировки. То есть суд, скорее всего, просто заблокировал доступ к этим ресурсам. Что касается правовой части, конечно, распространение порнографических материалов, тем более в таком виде, строжайше запрещено.
Помимо этого, Уголовный кодекс не просто запрещает, а устанавливает уголовную ответственность за изготовление порнографических материалов в целях распространения. В данном случае именно это и происходило. За это предусмотрено до шести лет лишения свободы. Но, я думаю, уголовно-правовая часть здесь пока не актуальна. Вероятнее всего, администраторы находятся за пределами России, и никто за ними сейчас бегать не будет. В принципе, вещи, созданные с искусственным интеллектом, непонятно как регулируются».
В итоге суд полностью запретил сайту использовать фото и видео граждан России для создания контента 18+. Под запрет попали как сами исходные снимки людей, так и любые материалы с их участием, созданные нейросетями. Медиаюрист Светлана Кузеванова отмечает, что понести ответственность могут и сами пользователи ресурса:
«Нарушением считается создание изображения с использованием лица реального человека и его публичное распространение. Нарушителем будет признан тот пользователь, который использовал функционал нейросети, чтобы его сгенерировать. При этом если он просто будет хранить картинку у себя, вероятность наступления ответственности для него минимальна. В противном случае можно требовать компенсацию морального вреда.
Определяется она субъективно тем лицом, чье право на изображение было нарушено: от 1 до 10 млн руб. Да вообще сколько угодно. Но назначает суд компенсацию морального вреда, учитывая сложившуюся судебную практику по данной категории споров. Конечно же, эта практика от региона к региону несколько варьируется. В регионах дают чуть меньше, в столицах чуть больше. Но в среднем можно рассчитывать на компенсацию от 50 до 100 тыс. руб.».
Если от распространения обнаженных дипфейков пострадали несколько человек, все они могут потребовать компенсацию. Даже если суд объединит дела, выплаты назначат пострадавшим индивидуально, поясняют эксперты.