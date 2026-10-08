ИИ раздел под статью

Помимо этого, Уголовный кодекс не просто запрещает, а устанавливает уголовную ответственность за изготовление порнографических материалов в целях распространения. В данном случае именно это и происходило. За это предусмотрено до шести лет лишения свободы. Но, я думаю, уголовно-правовая часть здесь пока не актуальна. Вероятнее всего, администраторы находятся за пределами России, и никто за ними сейчас бегать не будет. В принципе, вещи, созданные с искусственным интеллектом, непонятно как регулируются».