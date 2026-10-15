Заграница не поможет
КС не увидел нарушений в отказе российских судов исполнять запрос комитета ООН
Конституционный суд (КС) подтвердил, что запрос Комитета по правам человека ООН о принятии временных мер имеет для российских судов рекомендательный, а не обязательный характер. Ранее к такому выводу пришел президиум Верховного суда РФ, отменивший решение нижестоящей инстанции о приостановке исполнительного производства. Сейчас никакие международные институты не могут повлиять на нашу систему правосудия: оно полностью суверенно, констатирует эксперт.
КС не нашел оснований для проверки норм закона об исполнительном производстве, на основании которых национальные суды отказали мурманским пенсионерам Лидии и Олегу Казориным в отсрочке выселения за долги из единственного жилья. Супруги апеллировали к запросу Комитета по правам человека (КПЧ) ООН, который рассматривает их жалобу и принял решение об обеспечительных мерах, то есть предложил российским властям не выселять семью до того, как примет решение по существу. В своем определении (опубликовано на сайте суда) КС отметил, что в отсутствие такого решения основания для применения отсрочки «должны носить действительно исключительный характер» и остаются на усмотрение суда.
Супруги Казорины просили КС проверить нормы Гражданского кодекса и закона об исполнительном производстве, которые не предусматривают такого основания для приостановки производства, как запрос КПЧ ООН. Согласно Конституции, международные договоры РФ имеют приоритет над нормами национального права, напоминали заявители. Россия является государством—участником Международного пакта о гражданских и политических правах и факультативного протокола к нему, который предусматривает процедуру рассмотрения индивидуальных обращений в КПЧ. Следовательно, РФ признала компетенцию комитета принимать и рассматривать сообщения от лиц, находящихся под ее юрисдикцией, настаивали супруги.
После выхода России из Европейской конвенции по правам человека в 2022 году КПЧ ООН остался практически единственной альтернативой Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) для россиян, которые пытаются спорить с государством на международном уровне. Однако механизм исполнения решений КПЧ в законодательстве РФ не закреплен. Поэтому судебные приставы, а следом и судебные инстанции, включая президиум ВС, ссылались на то, что запрос КПЧ ООН не входит в установленный законом перечень оснований для приостановки процедуры исполнения решений. Просьба КПЧ носит рекомендательный характер и не является безусловным основанием для принятия соответствующего решения, разъяснил ранее президиум ВС.
Фактически КС подтвердил курс государства на усиление конфронтации с международными правозащитными институтами, считает адвокат Московской муниципальной коллегии адвокатов Алексей Лаптев, представлявший мурманских заявителей. Он напоминает, что ранее на основании тех же норм приставы без проблем приостанавливали исполнительное производство на основании обеспечительных мер, принятых ЕСПЧ, однако в отношении КПЧ делать это отказываются. Здесь совершенно очевидно присутствует правовая неопределенность и очень хотелось, чтобы КС ее разъяснил, говорит адвокат.
КПЧ ООН так и не смог стать альтернативой ЕСПЧ, констатирует адвокат Дмитрий Аграновский. Но он и не был на это рассчитан, то есть надежды на такую замену с самого начала были тщетны, полагает юрист. На сегодняшний день, по его мнению, никакие международные институты и ни в каком формате не в состоянии повлиять на нашу систему правосудия: хорошо это или плохо, но оно полностью суверенно. И это общий тренд, добавляет эксперт: взять хотя бы Международный уголовный суд, который вступил в конфронтацию и с Россией, и с США, превратившись в «полное посмешище». Просто время сейчас такое: на смену центростремительным процессам пришли центробежные, а правовые механизмы мирного времени поставлены в режим ожидания, резюмирует господин Аграновский.
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 3