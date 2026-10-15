Заграница не поможет

КПЧ ООН так и не смог стать альтернативой ЕСПЧ, констатирует адвокат Дмитрий Аграновский. Но он и не был на это рассчитан, то есть надежды на такую замену с самого начала были тщетны, полагает юрист. На сегодняшний день, по его мнению, никакие международные институты и ни в каком формате не в состоянии повлиять на нашу систему правосудия: хорошо это или плохо, но оно полностью суверенно. И это общий тренд, добавляет эксперт: взять хотя бы Международный уголовный суд, который вступил в конфронтацию и с Россией, и с США, превратившись в «полное посмешище». Просто время сейчас такое: на смену центростремительным процессам пришли центробежные, а правовые механизмы мирного времени поставлены в режим ожидания, резюмирует господин Аграновский.