Виртуальное становится явным

Генпрокуроры стран СНГ согласовали концепцию договора о сотрудничестве в возврате активов из-за рубежа и договорились создать межведомственную экспертную сеть. Концепция предусматривает более оперативный обмен информацией и взаимодействие при заморозке и конфискации имущества, включая виртуальные активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Генеральные прокуроры стран—участников СНГ согласовали концепцию договора о сотрудничестве в сфере возврата активов из-за рубежа, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на 36-м заседании координационного совета генеральных прокуроров государств—участников СНГ в Казани. Документ станет основой для дальнейшей разработки международного договора. Одновременно участники договорились создать экспертную сеть по возврату активов на пространстве Содружества.

По словам господина Гуцана, сеть должна ускорить обмен информацией и укрепить профессиональные связи между надзорными ведомствами. Сейчас в мире действует около десяти межведомственных сетей по возврату активов, однако ни одна из них не объединяет все страны СНГ. Новая площадка будет заниматься вопросами заморозки и конфискации имущества в рамках национальных процедур.

Концепция предусматривает возможность совместной работы за пределами уголовного судопроизводства, а также инициативную передачу информации без предварительного запроса.

Это должно упростить взаимодействие в ситуациях, когда незаконно полученные средства или имущество перемещаются между несколькими юрисдикциями, оформляются на номинальных владельцев либо переводятся в цифровые активы.

«Сегодня схема легализации преступных доходов приобретает все более сложный и гибридный характер»,— отметил Александр Гуцан. По его словам, помимо банковских счетов преступные доходы перемещаются через цифровые экосистемы с децентрализованным управлением. Поэтому перед странами СНГ стоит задача не только выявлять и замораживать виртуальные активы, но и фиксировать их цифровые следы и сохранять стоимость имущества до принятия окончательного решения.

В России, отметил генпрокурор, урегулирован оборот цифровой валюты и цифровых прав, предусмотрена возможность их ареста и конфискации, а также определены правила изъятия и хранения. Однако, по словам господина Гуцана, для эффективной работы необходимы общие правовые и технологические стандарты, а также оперативные цифровые формы взаимодействия.

Одной из проблем остается различие национальных процедур конфискации.

Все больше стран используют механизмы, не связанные напрямую с обвинительным приговором по уголовному делу. Решение о взыскании имущества, принятое в одной стране, может не соответствовать форме и основаниям, установленным в другой. Такая несогласованность затрудняет его признание и играет на руку владельцам незаконно приобретенных активов.

Российская сторона рассчитывает использовать в договоре уже накопленный опыт взаимодействия. По словам генпрокурора, в 2026 году при содействии зарубежных коллег были арестованы в Казахстане, Таджикистане, Монголии, Болгарии, Венгрии и Испании активы лиц, обвиняемых в крупных хищениях и налоговых преступлениях. В Казахстане удалось заморозить счета на криптобирже Binance, а при участии узбекских коллег — провести межгосударственный раздел имущества по приговору иностранного суда.

Как отметил господин Гуцан, ведомство уже подготовило для зарубежных партнеров пошаговое руководство по запросам об обысках, изъятии, аресте и конфискации имущества.

Анар Зейналов, Казань