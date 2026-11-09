Судей освободят от хозяйственной нагрузки
Профильный комитет Госдумы одобрил пакет судебно-экономических законопроектов
Комитет Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству рекомендовал палате принять в первом чтении пакет законопроектов Верховного суда (ВС), направленных на реформирование организационного, финансового и материально-технического обеспечения судебной системы. Также были поддержаны инициатива ВС о дополнительных выплатах судьям и сотрудникам аппаратов судов и поправки правительства о введении четких критериев, по которым суд может снизить вознаграждение эксперта.
Предложение установить для судей (кроме ВС), их помощников и секретарей судов ежемесячные выплаты за сложность и напряженность работы авторы проекта обосновали «существенным увеличением судебной нагрузки». «В настоящее время уровень денежного содержания судей не соответствует их высокому статусу, задачам, которые они решают при осуществлении правосудия, а также степени ответственности, возложенной на них как на носителей судебной власти»,— отмечается в пояснительной записке. Отвечая на вопросы членов комитета, секретарь пленума ВС Олег Зателепин сообщил, что сейчас зарплата секретаря суда составляет 57 тыс. руб., а председатель райсуда получает 210 тыс. руб.
Несмотря на то что принятие закона потребует дополнительных расходов в размере 16,6 млрд руб., депутаты поддержали проект без вопросов.
В целом был одобрен и пакет законопроектов ВС, направленный на оптимизацию полномочий аппаратов судов, исключение из их деятельности финансово-хозяйственных функций и передачу их структурам судебного департамента при ВС. Функции юридического лица федеральных судов (в части финансового и материально-технического обеспечения) также передаются судебному департаменту, который, таким образом, вкупе со своими управлениями в регионах станет единым органом, уполномоченным реализовать весь спектр финансово-хозяйственной деятельности судов.
Основная идея реформы состоит в наделении территориальных органов судебного департамента полномочиями по обеспечению всей хозяйственной деятельности, пояснил депутатам первый зампред ВС Владимир Давыдов: «Это позволит освободить председателей судов и работников аппаратов от выполнения не свойственных им функций, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Они смогут сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей».
Татьяна Москалькова («Единая Россия», ЕР) отметила, что любая реорганизация должна предусматривать финансовые расходы, потому что у судей появляется право уволиться, получив компенсацию.
В ответ господин Давыдов заверил, что эти вопросы будут решены ВС за счет собственных средств: «За дополнительными средствами не пойдем».
А глава комитета Павел Крашенинников (ЕР) предложил ко второму чтению подумать над переходным периодом, который может потребоваться для реорганизации (в нынешней редакции новые нормы вступают в силу с 1 января 2027 года).
Комитет также рекомендовал к принятию законопроект правительства, касающийся вознаграждения судебных экспертов. Обосновывая его актуальность, замминистра юстиции Елена Ардабьева рассказала о случае, когда стороны согласовали эксперту сумму в 4,5 млн руб., а суд снизил ее до 520 тыс. руб. Сейчас критерии и порядок такого снижения не определены, и авторы проекта предлагают это исправить, пояснила чиновница. Согласно документу, вопрос о снижении размера вознаграждения будет рассматриваться на судебном заседании до принятия итогового решения по делу, при этом эксперт сможет представлять «дополнительные обоснования размера вознаграждения». Для уменьшения гонорара теперь нужна будет причина — например, отсутствие в заключении эксперта выводов по поставленным перед ним вопросам или нарушение сроков работы. Еще одна возможная причина снижения — «явная чрезмерность размера вознаграждения, установленная судом на основании оценки уникальности проведенной экспертизы и ее сложности, объема изученных материалов, а также с учетом стоимости аналогичных услуг иных экспертов».