Судей освободят от хозяйственной нагрузки

Комитет также рекомендовал к принятию законопроект правительства, касающийся вознаграждения судебных экспертов. Обосновывая его актуальность, замминистра юстиции Елена Ардабьева рассказала о случае, когда стороны согласовали эксперту сумму в 4,5 млн руб., а суд снизил ее до 520 тыс. руб. Сейчас критерии и порядок такого снижения не определены, и авторы проекта предлагают это исправить, пояснила чиновница. Согласно документу, вопрос о снижении размера вознаграждения будет рассматриваться на судебном заседании до принятия итогового решения по делу, при этом эксперт сможет представлять «дополнительные обоснования размера вознаграждения». Для уменьшения гонорара теперь нужна будет причина — например, отсутствие в заключении эксперта выводов по поставленным перед ним вопросам или нарушение сроков работы. Еще одна возможная причина снижения — «явная чрезмерность размера вознаграждения, установленная судом на основании оценки уникальности проведенной экспертизы и ее сложности, объема изученных материалов, а также с учетом стоимости аналогичных услуг иных экспертов».