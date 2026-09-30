Суды теряют юрлицо

Верховный суд внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих передачу функций финансового и материально-технического обеспечения судов в ведение Судебного департамента. В случае их принятия суды утратят права юридического лица, а все средства — как бюджетные, так и связанные с рассмотрением дел — будут поступать на лицевые счета региональных подразделений департамента. Это позволит укрепить финансовую дисциплину и исключить излишнюю нагрузку на аппараты судов, говорится в пояснительной записке. Речь идет о серьезной реформе, которая позволит исправить дисфункцию в системе обеспечения судов, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Сейчас, объясняют авторы поправок, каждый федеральный суд (за исключением районных и гарнизонных военных судов) является отдельным бюджетополучателем, имеет собственный счет и самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, которая включает не только расчеты по оплате труда, но и капвложения в строительство и содержание зданий. Для этого в аппаратах судов создаются отдельные структурные подразделения, хотя по закону основная функция аппарата суда — это ведение документооборота и судебного делопроизводства.

Передача функций, непосредственно не связанных с судебной деятельностью, в ведение управлений Судебного департамента позволит судам сконцентрироваться на основной задаче — отправлении правосудия, подчеркивается в пояснительной записке.

Это также приведет к сокращению числа бюджетополучателей, что позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, укрепить финансовую дисциплину, а также «будет способствовать выработке единообразного подхода к вопросам организационного обеспечения деятельности судов».

Помимо прочего, предлагаемые поправки должны повысить статус Судебного департамента. Руководителя регионального подразделения ведомства его гендиректор будет назначать лично, без согласования с Советом судей и главой регионального суда. Также отпадает необходимость согласовывать структуру Судебного департамента с Советом судей.

Это серьезная реформа, которая позволит исправить дисфункцию в системе обеспечения судов, полагает глава Центра практики правовых исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Андрей Кашанин.

Вопрос финансирования и организационного обеспечения судов тесно связан с их независимостью, объясняет он, поэтому жесткая финансовая связь между вышестоящими и нижестоящими судами должна быть разорвана. Это пытались делать разными методами, но проблема в том, что многие функции в рамках судебной системы могут осуществляться только при централизованном финансировании. Например, закупки лучше делать централизованно, информационные системы должны быть общие для всех судов, как и вопросы стройки, выделения земли или зданий.

В итоге возникало много неувязок из-за нечеткого разграничения полномочий, а система материального обеспечения судов работала с перебоями и повышенными издержками, продолжает эксперт. Позитивный эффект, которого можно ожидать от реформы, может быть связан с расширением возможностей реализации каких-то общесистемных проектов, в том числе эффективной информатизации и цифровизации судов, полагает господин Кашанин.

Одновременно Верховный суд предлагает ввести для судей и сотрудников аппарата судов дополнительную ежемесячную выплату за сложность, напряженность и особый процессуальный статус: в зависимости от уровня суда она может составлять от 4,6 до 5,9 должностного оклада. Авторы законопроектов отмечают, что за последние пять лет оклады судей индексировались «незначительно» и сейчас уровень их содержания «не соответствует их высокому статусу, задачам, которые они решают при осуществлении правосудия, а также степени ответственности, возложенной на них как на носителей судебной власти». Это ведет к дефициту кадров в судейском корпусе и особенно в аппарате судов.

Размеры и порядок дополнительных выплат должен определить Судебный департамент, а источником средств (общий объем дополнительного финансирования составит 16,6 млрд руб., подсчитали в Верховном суде) могут стать доходы от судебных пошлин, для чего их следует перераспределить из муниципальных бюджетов в федеральный. Как отмечается в пояснительной записке, размер собираемой пошлины вырос с 12,6 млрд руб. в 2024 году до 26,3 млрд руб. в 2025-м.

Анастасия Корня