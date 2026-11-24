Авторы инициативы указывают, что за последние пять лет индексация судейских окладов проводилась лишь трижды, причем была незначительной: на 4% в 2022-м, на 5,5% в 2023-м и на 7,6% в 2025-м. По их мнению, размер выплат не соответствует статусу судей, «задачам и степени ответственности, возложенной на них как на носителей судебной власти». Из-за этого, как указано в пояснительной записке, образуется дефицит кадров в судейском корпусе.