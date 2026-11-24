Госдума в первом чтении одобрила законопроект о дополнительных выплатах судьям
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий дополнительные выплаты для судей, их помощников и секретарей. В обосновании инициативы указано, что надбавка им положена за «сложность и напряженность» работы, а также существенное увеличение рабочей нагрузки. Всего на эти цели предлагается направить 16,6 млрд руб.
Фонд оплаты труда в арбитражных, кассационных и апелляционных судах, а также областных, краевых и верховных судах республик предлагается увеличить на 5,9 должностного оклада, районных, городских и межрайонных — на 5,2 оклада. Для мировых судей предусмотрено повышение на 4,7 должностного оклада.
Размер выплат будет определять Судебный департамент при Верховном суде (ВС) по согласованию с ВС, опираясь на уровень служебной нагрузки. Как указано в тексте финансово-экономического обоснования, надбавка для председателя суда составит от 50 до 200% оклада, для его заместителя, председателя судебной коллегии и обычного судьи — от 40% до 200%, для мирового судьи — 37%.
Авторы инициативы указывают, что за последние пять лет индексация судейских окладов проводилась лишь трижды, причем была незначительной: на 4% в 2022-м, на 5,5% в 2023-м и на 7,6% в 2025-м. По их мнению, размер выплат не соответствует статусу судей, «задачам и степени ответственности, возложенной на них как на носителей судебной власти». Из-за этого, как указано в пояснительной записке, образуется дефицит кадров в судейском корпусе.