Краснов заявил об интересе к опыту Ирана в цифровизации судебной системы
Россия интересуется опытом Ирана во внедрении цифровых технологий в сферу правосудия и правоохранительную деятельность. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на встрече с иранским генпрокурором Мохаммадом Мовахеди Азадом.
По словам господина Краснова, Россия, в частности, интересуется реализацией в Иране национальных программ электронного правосудия. Он сообщил, что российские власти также реализуют государственный информационный проект «Цифровое правосудие». Игорь Краснов добавил, что эти вопросы обсуждались с главой судебной власти Ирана Голямом Хоссейном Мохсени-Эжеи на полях форума БРИКС в Нью-Дели.
Председатель Верховного суда напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой назвал Россию «верным другом и надежным партнером Ирана». «Эти слова в полной мере отражают степень взаимодействия двух стран и в правовой сфере»,— заявил господин Краснов.
На российской стороне цифровизация правосудия задумана как единая автоматизированная система «Цифровое правосудие». Она должна объединить существующие судебные сервисы, обеспечить бесшовную интеграцию с Единым порталом госуслуг и внедрить технологии искусственного интеллекта на всех этапах судопроизводства. Отдельное направление — использование цифрового ID, электронной подписи и видеоконференцсвязи, которые должны упростить обращение в суд и сократить издержки.
Практическая часть этой конструкции уже проверяется: в судах десяти регионов России тестируются программы, которые расшифровывают аудиозаписи заседаний, помогают судьям анализировать материалы дел и проверяют тексты судебных актов на соответствие правовым позициям Верховного суда РФ.
Расширение таких инструментов ограничено ролью судьи. Для ИИ предусматриваются обязательная проверка его результатов человеком и изолированный контур судебных систем. Решение не может быть передано алгоритму; стороны должны сохранять право знать основания принятого решения, а судья — независимость и ответственность за итоговый акт. Концепция внедрения ИИ также учитывает риски, такие как галлюцинации модели, снижение независимости судьи и профайлинг судей.