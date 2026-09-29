Краснов заявил об интересе к опыту Ирана в цифровизации судебной системы

Россия интересуется опытом Ирана во внедрении цифровых технологий в сферу правосудия и правоохранительную деятельность. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на встрече с иранским генпрокурором Мохаммадом Мовахеди Азадом.

По словам господина Краснова, Россия, в частности, интересуется реализацией в Иране национальных программ электронного правосудия. Он сообщил, что российские власти также реализуют государственный информационный проект «Цифровое правосудие». Игорь Краснов добавил, что эти вопросы обсуждались с главой судебной власти Ирана Голямом Хоссейном Мохсени-Эжеи на полях форума БРИКС в Нью-Дели.

Председатель Верховного суда напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой назвал Россию «верным другом и надежным партнером Ирана». «Эти слова в полной мере отражают степень взаимодействия двух стран и в правовой сфере»,— заявил господин Краснов.