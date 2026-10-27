Меркачева: использование VPN чаще становится аргументом при ходатайстве об аресте

Как правило, следствие запрашивает эту меру пресечения для подозреваемых в более тяжких преступлениях, склонных к побегу, а также тех, кто, предположительно, может оказать давление на участников процесса. Ева Меркачева отметила, что указанные инструменты следствие начало учитывать как метод конспирации.