Меркачева: использование VPN чаще становится аргументом при ходатайстве об аресте
Следствие стало чаще ссылаться на то, что подозреваемый использует VPN или автоудаление сообщений в мессенджерах, при обосновании ходатайства о заключении под стражу. Об этом рассказала «Фонтанке» журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, такой аргумент СПЧ начал замечать относительно недавно.
Как правило, следствие запрашивает эту меру пресечения для подозреваемых в более тяжких преступлениях, склонных к побегу, а также тех, кто, предположительно, может оказать давление на участников процесса. Ева Меркачева отметила, что указанные инструменты следствие начало учитывать как метод конспирации.
В постановлениях следователи указывают, что использование VPN и автоудаление сообщений может свидетельствовать о намерении подозреваемого воспрепятствовать установлению истины по делу, добавила госпожа Меркачева в разговоре с «Осторожно Media». «Теперь они не могут, вероятно, доказать, что человек скроется или как-то надавит на свидетелей. И придумали вот эту историю: раз у него есть исчезающие сообщения, значит, он применяет методы конспирации»,— сказала она.
Летом 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в статью 63 УК — она определяет перечень отягчающих обстоятельств. Список дополнен использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен (к ним относится VPN).