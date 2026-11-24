ВККС прекратила полномочия судьи из-за пьянства
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия судьи Второго Восточного окружного военного суда (базируется в Забайкалье.— “Ъ”) Кирилла Подоляка из-за неоднократного появления на рабочем месте в состоянии опьянения. Глава ВККС Владимир Попов в ходе заседания заявил о необходимости признать в действиях судьи наличие проступка и наложить дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий, сообщает РАПСИ.
Представитель Совета судей РФ, докладывавший на заседании по делу, уточнил, что руководство суда в 2025 году зафиксировало неоднократные факты отсутствия судьи на рабочем месте и несвоевременного изготовления мотивированных решений. За это его лишили квартальной и годовой премий. В дальнейшем Подоляк трижды приходил на работу с признаками алкогольного опьянения. Его отстраняли от рассмотрения дел, из-за чего заседания приходилось переносить. В одном из случаев медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови, в двух других — он отказывался от процедуры.
В ходе заседания ВККС судья сослался на сложные жизненные обстоятельства и попросил прекратить полномочия по его заявлению об отставке по собственному желанию. Его просьба не была удовлетворена.
По информации РБК, Кирилл Подоляк стал судьей второго Восточного окружного военного суда в 2024 году. До этого на протяжении одиннадцати лет работал судьей в Борзинском гарнизонном военном суде.