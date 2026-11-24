Представитель Совета судей РФ, докладывавший на заседании по делу, уточнил, что руководство суда в 2025 году зафиксировало неоднократные факты отсутствия судьи на рабочем месте и несвоевременного изготовления мотивированных решений. За это его лишили квартальной и годовой премий. В дальнейшем Подоляк трижды приходил на работу с признаками алкогольного опьянения. Его отстраняли от рассмотрения дел, из-за чего заседания приходилось переносить. В одном из случаев медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови, в двух других — он отказывался от процедуры.