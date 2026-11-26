Деревья на участках сверили с Конституцией
КС постановил пересмотреть дело о вырубках растительности в личном подсобном хозяйстве
Конституционный суд (КС) опубликовал постановление по делу жительницы Сочи, требовавшей разобраться вокруг вырубки деревьев в ее личном подсобном хозяйстве. Ранее суды взыскали более 10 млн руб. за ущерб природе от вырубки, в том числе краснокнижных растений. В местной прокуратуре указывали, что земля была сначала оформлена под магазин, а лишь затем — под подсобное хозяйство, а потому владелица земли должна была оформить порубочный билет. В КС признали неконституционной лишь ту часть регионального закона, по которой с хозяйки участка взыскали пятикратную стоимость вырубленной растительности.
С жалобой в КС жительница Сочи Сона Григорян обратилась в июне 2026 года. Предметом разбирательства стал земельный участок, который в 2018 году госпожа Григорян выкупила у городской администрации, а в 2020 году разделила его, выделив надел для личного подсобного хозяйства. В 2024 году прокуратура Сочи обратилась в суд, требуя взыскать с хозяйки участка 9,98 млн руб. за ущерб окружающей среде из-за вырубки 32 деревьев (в их числе кипарисы и вязы). Отдельно прокуроры указали в иске вырубку двух краснокнижных инжиров, оценив ущерб природе в 210 тыс. руб. Сначала по решению Центрального райсуда Сочи в ноябре 2024 года с Соны Григорян был взыскан ущерб за вырубку инжиров. Но в июле 2025 года Краснодарский краевой суд удовлетворил иск в полном объеме. Это решение устояло в кассации и Верховном суде РФ.
В судах вняли позиции прокуроров, указывавших, что Сона Григорян покупала участок под магазин. Согласно закону Краснодарского края, для вырубки деревьев на таком участке требуется оформить порубочный билет. Впоследствии она изменила вид разрешенного использования земли на личное подсобное хозяйство (когда билет не нужен). В апелляционной инстанции особо указали, что оформление участка для личного подсобного хозяйства не выводит его из-под действия местного закона. Суды в целом решили, что Сона Григорян специально переоформила участок для обхода норм краевого закона.
Владелица участка просила КС проверить местный закон на конституционность, усматривая в своем деле нарушение прав равенства перед законом (по ст. 19 Основного закона). По ее словам, при изначальной покупке земли для подсобного хозяйства разрешения на вырубку не были нужны.
В жалобе в КС были приведены и отсылки к нарушению прав на владение и распоряжение имуществом и землей (ст. 35 и 36 Конституции РФ) и к необходимости соразмерного ограничения прав граждан (по ст. 55 Конституции РФ).
В опубликованном 25 ноября постановлении КС говорится, что местные законодатели не могут отступать от положений федеральных законов и «пренебрегать критериями соразмерности и справедливости» в делах об экологических нарушениях. В инстанции указали, что на федеральном уровне нет норм о пятикратной плате за проведение компенсационного озеленения. Краснодарский закон в этой части противоречит Конституции РФ: местным депутатам надлежит его изменить, указывают в КС. В остальном КС нарушений не нашел. Собственники участков вправе сами определять виды их разрешенного использования, но не должны извлекать преимуществ «из своего незаконного или недобросовестного поведения», говорится в определении инстанции. Злоупотреблял ли гражданин такими правами в делах о компенсационном озеленении, решает суд, добавляют в КС: «Формальное осуществление правосудия приводило бы к легальной возможности граждан злоупотреблять правом». Дело Соны Григорян отправлено на пересмотр.
Позиция КС по пятикратному коэффициенту была ожидаемой, так как законы РФ не дают региону полномочий так увеличивать плату за компенсационное озеленение, говорит юрист практики по банкротству и арбитражным спорам юрфирмы «АНП Зенит» Алина Нургаянова. Постановление допускает применение природоохранных требований и к личным подсобным хозяйствам, если суд установит злоупотребление правом — например, при изменении вида разрешенного использования (ВРИ) участка прямо перед вырубкой, рассуждает управляющий партнер юридической фирмы «Терехин и партнеры» Филипп Терехин.
«Если после вырубки на участке появился коммерческий объект, имеет значение, когда возникли планы строительства и как землю использовали до расчистки»,— считает и госпожа Нургаянова.
Но в деле госпожи Григорян между процедурой изменения ВРИ и вырубкой прошло четыре года, а при таком разрыве выводы о злоупотреблении правом нуждаются в дополнительном обосновании, полагает господин Терехин. Эксперт обращает внимание на то, что КС предложил оценивать цель изменения ВРИ и предшествующее поведение собственника участка. «Но подробных критериев разграничения добросовестного изменения ВРИ и обхода природоохранных требований суд не сформулировал»,— сетует господин Терехин.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 5