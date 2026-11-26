С жалобой в КС жительница Сочи Сона Григорян обратилась в июне 2026 года. Предметом разбирательства стал земельный участок, который в 2018 году госпожа Григорян выкупила у городской администрации, а в 2020 году разделила его, выделив надел для личного подсобного хозяйства. В 2024 году прокуратура Сочи обратилась в суд, требуя взыскать с хозяйки участка 9,98 млн руб. за ущерб окружающей среде из-за вырубки 32 деревьев (в их числе кипарисы и вязы). Отдельно прокуроры указали в иске вырубку двух краснокнижных инжиров, оценив ущерб природе в 210 тыс. руб. Сначала по решению Центрального райсуда Сочи в ноябре 2024 года с Соны Григорян был взыскан ущерб за вырубку инжиров. Но в июле 2025 года Краснодарский краевой суд удовлетворил иск в полном объеме. Это решение устояло в кассации и Верховном суде РФ.