Не суверенитетом едины

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов предложил сформировать единое цифровое пространство для судов стран СНГ. С такой инициативой он выступил в Минске на заседании Совета председателей ВС стран Содружества. Судьи также признали, что процедуры взаимного признания и исполнения судебных решений следует привести к общему знаменателю. Единственное, что, по общему мнению, стандартизации не подлежит, это так называемая публичная оговорка, которая позволяет суду отказаться от исполнения иностранного судебного решения, если это противоречит основам национального правопорядка.