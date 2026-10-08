Не суверенитетом едины
Высшие суды стран СНГ займутся унификацией судебных процедур
08.10.2026, 22:29
Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов предложил сформировать единое цифровое пространство для судов стран СНГ. С такой инициативой он выступил в Минске на заседании Совета председателей ВС стран Содружества. Судьи также признали, что процедуры взаимного признания и исполнения судебных решений следует привести к общему знаменателю. Единственное, что, по общему мнению, стандартизации не подлежит, это так называемая публичная оговорка, которая позволяет суду отказаться от исполнения иностранного судебного решения, если это противоречит основам национального правопорядка.
Председатели высших судов стран—участниц СНГ собрались в Минске на второе заседание этого межгосударственного органа (он был создан в 2022 году), чтобы обсудить злободневные вопросы взаимодействия. Судьи говорили о том, что мешает взаимному признанию и исполнению судебных решений, а также делились опытом цифровой трансформации правовых систем.
За 2022–2024 годы в суды государств СНГ поступило 15 374 ходатайства о признании и исполнении судебных решений стран-партнеров, следовало из доклада председателя ВС Белоруссии Андрея Шведа. Львиная их доля (77,4%) поступает в российские суды, на втором месте — Казахстан (12,3%), на долю Узбекистана и Белоруссии приходится 4,1% и 4% соответственно. Более 93% всех решений вынесены по гражданским делам, экономические споры составляют 4,9%, приговоры по уголовным делам — всего 1,5%. При этом российские суды удовлетворяют 39,9% поступивших ходатайств, Казахстан — 79,7%, Узбекистан — 67,5%.
Основные причины отказа или возврата документов — различные подходы национальных судов к вопросу о том, что считать надлежащим извещением участников, а также несоблюдение требований к подготовке необходимых документов.
Унификация подходов судов к этим вопросам способна повысить качество судебной защиты, согласились все участники заседания.
Исключение господин Швед сделал только для так называемой публичной оговорки — правила, которое позволяет суду отказать в исполнении решения со ссылкой на то, что оно противоречит фундаментальным основам публичного правопорядка.
Такую оговорку к иностранным решениям, рассказал Андрей Швед, применяли Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан, но есть различия в практике, и полная унификация подходов тут вряд ли возможна. Ведь публичный порядок относится к той сфере, которая непосредственно связана с суверенитетом государства, особенностями правовой системы и национальными интересами.
Игорь Краснов поблагодарил коллегу за «глубокий внутренний аудит» исполнения международных договоров о правовой помощи и согласился с необходимостью взвешенного подхода при признании судебного решения иностранного государства, если оно противоречит публичному порядку страны-исполнителя. «Считаю, что в таких случаях суды в приоритетном порядке должны руководствоваться национальным законодательством, исключающим возможность причинения ущерба государственному суверенитету»,— заявил господин Краснов. Одновременно он выступил с идеей синхронного принятия высшими судами СНГ единых разъяснений по вопросам применения международных договоров: «Это в значительной степени позволит обеспечить единообразное правоприменение трансграничных актов в наших юрисдикциях».
Рассказав про идущую сейчас цифровую трансформацию российской судебной системы, глава ВС предложил коллегам предпринять ряд конкретных шагов для решения практических задач с использованием новых технических возможностей.
Так, по его мнению, следует подготовить в рамках СНГ соглашение о взаимном признании электронных подписей и электронных судебных документов, а также утвердить единые технические требования и признаваемые всеми сторонами стандарты. Это позволит организовать электронный информационный обмен.
Также необходим защищенный межгосударственный канал судебного электронного документооборота. «Не сомневаюсь, что такой шлюз между судами позволит перейти от месяцев пересылки бумажных поручений к двум-трем дням. Сегодня это в первую очередь необходимо для простых людей и бизнес-сообщества, которые ждут исполнения конкретных и важных для них судебных решений»,— пояснил Игорь Краснов. Наконец, можно создать общую базу судебной практики стран СНГ — это будет способствовать синхронизации подходов к разрешению трансграничных споров и обеспечит предсказуемость правосудия. Для решения всех этих задач следует учредить постоянно действующую рабочую группу по цифровому правосудию при совете, предложил господин Краснов.
Судьи также договорились создать временную рабочую группу по совершенствованию положений Киевского соглашения, Кишиневской и Минской конвенций относительно унификации требований к документам о взаимном признании и исполнении судебных решений. Свои предложения она должна сформулировать к следующему заседанию совета, которое запланировано на 2028 год.