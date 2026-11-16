Релокантов рассудят в одиночку
Комитет Госдумы поддержал единоличное рассмотрение жалоб на заочные приговоры
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству на заседании 16 ноября рекомендовал палате принять в первом чтении поправки Верховного суда к Уголовно-процессуальному кодексу, передающие на единоличное рассмотрение судьи жалобы на приговоры, вынесенные заочно. Авторы считают, что эта мера позволит снизить нагрузку на судей и аппараты судов.
Законопроект, внесенный в Думу в июне, входит в пакет инициатив по частичному реформированию судебной системы. Верховный суд (ВС) предлагает передать на единоличное рассмотрение судьи жалобы на вынесенные заочно приговоры. Как отмечается в пояснительной записке, поправки направлены на «повышение эффективности уголовного судопроизводства, обеспечение доступности правосудия для участников процесса и оптимизацию служебной нагрузки судей и работников аппаратов судов».
9 ноября Комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству уже рекомендовал палате принять в первом чтении пакет законопроектов о реформировании организационного, финансового и материально-технического обеспечения судебной системы. Вместе с ними был поддержан и законопроект о дополнительных выплатах судьям и сотрудникам аппарата судов за сложность и напряженность.
Авторы инициативы напоминают, что в исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также о некоторых преступлениях небольшой и средней тяжести может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами России. Однако в случае его возвращения приговор отменяется в порядке кассационного производства. «Таким образом, один лишь факт возвращения осужденного в РФ или прекращение им уклонения от явки в суд является основанием для отмены заочного приговора, после чего судебное разбирательство по уголовному делу проводится повторно»,— говорится в пояснительной записке.
Авторы ссылаются на данные Судебного департамента при ВС, говорящие о том, что число рассматриваемых заочно уголовных дел растет: в 2023 году — 643 дела в отношении 659 лиц, в 2024 году — 869 дел в отношении 902 лиц, в 2025 году — 1233 дела в отношении 1305 лиц.
Член комитета Юрий Синельщиков (КПРФ) раскритиковал поправки, поскольку они вводят процедуру единоличного рассмотрения и для кассаций по случаю возвращения релоканта на родину, и для апелляций, которые проводятся по жалобе осужденного или его адвоката в обычном порядке. При голосовании он воздержался, а председатель комитета Юрий Петров («Единая Россия») предложил коммунисту подготовить поправки ко второму чтению.
Доцент Балтийского федерального университета им. И. Канта Алексей Елаев предлагает рассматривать новую инициативу комплексно — в совокупности с другими законопроектами, поддержанными пленумом ВС этим летом. Похожие поправки будут внесены в Арбитражный процессуальный кодекс, кроме того, планируется упразднение института арбитражных заседателей. По мнению эксперта, законопроект призван оптимизировать служебную нагрузку судей и работников аппаратов судов. «С этой целью усилят нагрузку на помощников судей, передав им многие технические вопросы подготовки дела, сократят число дел, в которых апелляции и кассации рассматриваются "тройкой", в том числе в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, расширят случаи рассмотрения жалоб без вызова сторон»,— объясняет юрист.