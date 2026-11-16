Релокантов рассудят в одиночку

Авторы инициативы напоминают, что в исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также о некоторых преступлениях небольшой и средней тяжести может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами России. Однако в случае его возвращения приговор отменяется в порядке кассационного производства. «Таким образом, один лишь факт возвращения осужденного в РФ или прекращение им уклонения от явки в суд является основанием для отмены заочного приговора, после чего судебное разбирательство по уголовному делу проводится повторно»,— говорится в пояснительной записке.