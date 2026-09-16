Парфюм навеял судебный иск

Незаконное использование товарного знака, недобросовестная конкуренция и ненадлежащая реклама — такие претензии «Золотое яблоко» направило своей клиентке за то, что она купила духи в другом магазине. Косметический ритейлер в личных сообщениях потребовал у покупательницы парфюма в одном из онлайн-бутиков удалить публикацию в соцсетях. В ней она сравнивает цены на одну и ту же позицию не в пользу большого бренда. История завирусилась в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как рассказала “Ъ FM” покупательница парфюма, она давняя клиентка «Золотого яблока» и изначально собиралась покупать духи именно там, а скриншот выложила в соцсетях с досадой, что понравившийся ей парфюм, по ее меркам, слишком дорогой. В комментариях ей посоветовали сравнить цены в других магазинах, и она нашла и заказала те же духи почти в два раза дешевле, о чем и сообщила на своей странице.

При этом девушка подчеркнула, что она не блогер, не инфлюенсер и не предприниматель, никаких рекламных материалов или интеграций у нее на странице нет. А призывов покупать или переходить по ссылке в посте не было. Используя товарный знак «Золотого яблока», она не преследовала коммерческих целей, а значит, за это ее вряд ли удастся привлечь к ответственности, отмечает управляющий партнер Центра судебного представительства Алексей Сиренко. Однако, по его словам, по рекламной статье это все-таки возможно:

«Есть соответствующее постановление правительства № 1087, которое отделяет личное мнение пользователя от рекламы. Здесь мы не видим каких-то призывов покупать, здесь не подчеркиваются достоинства того или иного продавца, поэтому у меня большие сомнения в части квалификации данной публикации как рекламы — вряд ли будут какие-то санкции. Если ФАС признает это рекламой, тогда действительно могут быть последстия, они особенно могут быть болезненны из-за того, что эта публикация в запрещенной в России социальной сети».

В «Золотом яблоке» “Ъ FM” заявили, что «открыты к диалогу с автором поста, который содержит признаки недобросовестной рекламы».

В ритейлере подтвердили, что они всегда стараются уладить вопрос мирно в досудебном порядке. В судебных же спорах решения часто выносятся в пользу брендов, отмечает руководитель практики сложных судебных споров коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат:

«Мне известны случаи, когда похожие посты, как бы это странно ни звучало, были квалифицированы как реклама. И когда такие, условно назовем их бытовые блогеры, не соблюдали определенные требования к материалу, содержащему рекламную информацию, были привлечены в том числе к административной ответственности. Что касается магазина, который был прорекламирован не по своей воле, на мой взгляд, он никакой ответственности нести не должен — только если в процессе разбирательства будет выявлено, что это неслучайное рекламирование именно этого магазина».

Если в момент обнаружения поста в одной из запрещенных соцсетей у него было менее 100 просмотров и один лайк, то сейчас в различных пабликах эту историю увидели несколько сотен тысяч человек. Из-за этой ситуации ритейлер может лишиться не только части клиентов, но и инфлюенсеров, считает генеральный директор SMM-агентства SOYKA Екатерина Козырева:

«Отмены у нас всегда случаются стихийно, но в целом интернет не очень любит, когда крупные бренды ведут себя таким образом по отношению к своим клиентам. Вопрос не только в том, как они решат этот кейс сейчас, но и в том, как они в дальнейшем будут выстраивать работу с инфлюенсерами и микроинфлюенсерами. Любые косметические и ретейл-бренды заинтересованы в том, чтобы микроинфлюенсеры о них писали, и заинтересованы в органических упоминаниях.

Если бренд ведет себя довольно агрессивно по отношению к таким креаторам, будут ли его в дальнейшем упоминать в социальных сетях?»

У блогеров действительно стало меньше возможностей для контента из разряда «хочу — могу», где сравниваются дорогие и бюджетные вещи. Штраф для физических лиц за рекламу в запрещенных соцсетях составляет до 2,5 тыс. руб. Для ИП — до 20 тыс. руб. При этом заплатить могут заставить не только распространителя, но и заказчика рекламы. А для юридических лиц наказание уже значительно серьезнее — до 500 тыс. руб. за один пост.

Юлия Савина