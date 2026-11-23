СКР заподозрил тувинскую судью в неправосудных приговорах
Председатель СКР Александр Бастрыкин попросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разрешение возбудить уголовное дело против судьи Кызылского районного суда Тывы Чойган Чымбал-оол. Следователи подозревают ее в вынесении трех неправосудных приговоров. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Как считает следствие, у судьи 30 ноября 2023 года было назначено несколько заседаний, которые она не провела. В следующем месяце госпожа Чымбал-оол вынесла три решения без проведения заседаний: о прекращении принудительного психиатрического лечения, об удовлетворении иска о взыскании долга и о признании бездействия органов местного самоуправления.
В СКР отметили, что все судебные решения судья датировала 30 ноября 2023 года и приобщила к судебным материалам. Позднее Верховный суд Тывы отменил решения Чойган Чымбал-оол в связи с грубыми нарушениями.