Как считает следствие, у судьи 30 ноября 2023 года было назначено несколько заседаний, которые она не провела. В следующем месяце госпожа Чымбал-оол вынесла три решения без проведения заседаний: о прекращении принудительного психиатрического лечения, об удовлетворении иска о взыскании долга и о признании бездействия органов местного самоуправления.