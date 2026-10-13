Научно-консультативный совет при Верховном суде обсудил реформу суда присяжных
13.10.2026, 20:59
Участники заседания согласились с тем, что предлагаемые поправки позволят сделать «народное правосудие» более эффективным, и выдвинули несколько новых идей. В частности, было предложено уточнить роль судьи по отношению к остальным участникам коллегии, увеличить вознаграждение для присяжных, а также предотвратить возможность назначения в состав коллегии иноагентов и лиц с двойным гражданством. В числе совсем экзотических прозвучала идея по «завозу» присяжных из других регионов.
Зампред Верховного суда Николай Тимошин напомнил собравшимся, что изменения подготовлены по поручению президента по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ). Ключевые пункты предлагаемой реформы — включение профессионального судьи в состав коллегии присяжных и уменьшение их числа до четырех человек, отказ от полного запрета на исследование в присутствии присяжных процессуальных вопросов и закрепление права обвиняемого отказаться от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении его дела судом присяжных. Кроме того, основанием для отмены оправдательных приговоров не смогут быть нарушения, допущенные при отборе присяжных заседателей, если участники процесса не заявили о них до вынесения вердикта. Такие новации позволят сократить сроки рассмотрения дел, сузить перечень оснований к отмене приговоров и сделать процедуру более понятной и прозрачной в том числе для сторон и присяжных заседателей и, как следствие, более привлекательной для граждан, пояснил господин Тимошин.
Судья Московского облсуда Александр Козлов рассказал, что все его коллеги реформу поддерживают. Упрощение процедуры, по его мнению, дисциплинирует участников процесса, а предоставленный присяжным доступ к материалам дела избавит от необходимости повторно возвращаться к ним в заседании. Вердикт будет более справедливым, потому что за него станет голосовать большинство присяжных, а не половина (сейчас обвинительный вердикт принимается большинством голосов, а для оправдательного достаточно половины).
Опасений о том, что председательствующий будет оказывать влияние на участников процесса, господин Козлов не разделяет: «У нас наряду с профессиональным судьей будет четыре взрослых человека, которые имеют свой жизненный опыт и свое мнение».