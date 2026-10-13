Научно-консультативный совет при Верховном суде обсудил реформу суда присяжных

Зампред Верховного суда Николай Тимошин напомнил собравшимся, что изменения подготовлены по поручению президента по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ). Ключевые пункты предлагаемой реформы — включение профессионального судьи в состав коллегии присяжных и уменьшение их числа до четырех человек, отказ от полного запрета на исследование в присутствии присяжных процессуальных вопросов и закрепление права обвиняемого отказаться от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении его дела судом присяжных. Кроме того, основанием для отмены оправдательных приговоров не смогут быть нарушения, допущенные при отборе присяжных заседателей, если участники процесса не заявили о них до вынесения вердикта. Такие новации позволят сократить сроки рассмотрения дел, сузить перечень оснований к отмене приговоров и сделать процедуру более понятной и прозрачной в том числе для сторон и присяжных заседателей и, как следствие, более привлекательной для граждан, пояснил господин Тимошин.