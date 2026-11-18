Традиции вооружились штрафами
Кого и как будут наказывать за видео, противоречащие духовным ценностям
Профильный комитет Думы уже одобрил законопроект о штрафах за распространение аудиовизуальных материалов (фильмов, сериалов и других видео), которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание. Его рекомендовали принять в первом чтении, которое пройдет 18 ноября. Опрошенные “Ъ FM” юристы считают, что проект в итоге примут. При этом они опасаются, что на практике новые нормы могут привести к непредвиденным последствиям.
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Судя по всему, защищать российские духовно-нравственные ценности скоро будут не только политики, но и владельцы соцсетей и видеосервисов. Им запретят распространять материалы, которые дискредитируют традиционные устои или пропагандируют их отрицание. За нарушение предусмотрены административные штрафы.
При этом пожаловаться на публикацию сможет любой пользователь. Правда, за что именно могут оштрафовать, пока неясно, отмечает медиаюрист, управляющий партнер Lumieres Юлия Сычева:
«Традиционные ценности никуда с повестки не уходили, это уже достаточно обязательное требование для онлайн-кинотеатров. Законопроект, который, скорее всего, будет принят и в третьем чтении тоже, на самом деле ничего не добавляет к понятию традиционных ценностей — никак не расширяет и не проясняет понятийный аппарат. Но добавляет административные меры по исполнению законодательства».
На площадках публикуются тысячи видео. И если захотеть, то найти нарушение можно практически в любом ролике, говорит партнер юридической фирмы Comply Максим Али:
«Требования будут распространяться не на всех субъектов в интернете, а в первую очередь на онлайн-кинотеатры. Если придумывают штрафы для крупных онлайн-сервисов, то эти санкции большие. Это в целом тренд нашего регулирования: некрупные компании чувствительны к взысканиям, особенно если мы говорим про некую регулярность.
Если Роскомнадзор будет интенсивно выявлять такой контент, уведомлять о нем, а компании не будут справляться с тем, чтобы очищать его, фирмы могут и случайно нарушать это законодательство. В этом заключается определенная опасность такого регулирования. Тем более контент, который будет оспариваться, во многом может носить оценочный характер. Заранее как-то отсечь его площадке будет сложно».
Но даже максимальные штрафы — а для компаний они составят до 5 млн руб. — могут оказаться не главной проблемой, предупреждают эксперты. Закон об информации позволяет заблокировать доступ к площадке. В таком случае подписчики могут потребовать вернуть деньги за услуги и перейти к конкурентам.
Кроме того, опрошенные “Ъ FM” юристы обнаружили в законопроекте противоречия. Например, поправки делают исключение для фильмов, получивших прокатное удостоверение. А вот статьи, песни и лекции, судя по тексту документа, под новые ограничения вообще не попадают, отмечает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко:
«Штрафы распространяются только на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей, все остальные площадки, такие как СМИ, просто публичные выступления, оказываются в неравном положении. Получается, поправки в КоАП дискриминируют именно два вида распространения контента, и ни одна традиция не возникла раз и навсегда, они должны меняться».
При этом штрафа можно будет избежать, если вовремя убрать спорный фильм с площадки. Например, после отзыва прокатного удостоверения у онлайн-кинотеатра будут на это сутки.