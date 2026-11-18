Если Роскомнадзор будет интенсивно выявлять такой контент, уведомлять о нем, а компании не будут справляться с тем, чтобы очищать его, фирмы могут и случайно нарушать это законодательство. В этом заключается определенная опасность такого регулирования. Тем более контент, который будет оспариваться, во многом может носить оценочный характер. Заранее как-то отсечь его площадке будет сложно».