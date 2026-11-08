Судья смошенничала по знакомству
Утвержден приговор Ирине Дадаш, обманувшей экс-директора филиала вуза на $550 тысяч
В Краснодаре кассационный суд оставил без изменений приговор бывшей судье Белореченского райсуда Ирине Дадаш, осужденной на шесть лет колонии за особо крупное мошенничество. В 2019 году она получила $550 тыс. от Аслана Бешукова, бывшего директора филиала Адыгейского госуниверситета, где ранее обучалась. За эту сумму госпожа Дадаш обещала повлиять на ход расследования уголовного дела «о торговле дипломами».
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Ирины Дадаш, бывшей судьи Белореченского районного суда Краснодарского края, определение опубликовано в базе «Правосудие». Экс-судья была признана виновной в особо крупном мошенничестве (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и приговорена к шести годам колонии с выплатой штрафа на сумму 500 тыс. руб. Потерпевшим по делу признан Аслан Бешуков, бывший директор филиала ФГБУ «Адыгейский государственный университет» (АГУ) в Белореченске, у которого госпожа Дадаш обманным путем получила деньги.
Следователям господин Бешуков рассказал, что давно знаком с Ириной Дадаш, она была его студенткой, после окончания вуза преподавала в филиале АГУ, а затем перешла на должность судьи Белореченского суда. В апреле 2019 года в филиале АГУ прошли обыски и аресты по делу о «торговле дипломами». Расследованием занималось следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что сотрудники филиала вуза получали от абитуриентов деньги за зачисление в вуз без экзаменов и выдачу дипломов. Главной подозреваемой оказалась Лариса Вицюк, дочь Аслана Бешукова, которая возглавила филиал после его ухода на пенсию. Фигурантами дела о взятках также стали секретари приемных комиссий Анна Дегтярева, Анна Зайцева и Ануш Оганесян, а затем и сам Аслан Бешуков.
Тогда бывший директор филиала Бешуков обратился к своей знакомой: судью Дадаш он считал влиятельным человеком, поскольку в какой-то период она исполняла обязанности председателя суда в Белореченске.
Ирина Дадаш предложила план действий — организовать передачу расследования дела из Краснодара в Майкоп, в следственное управление СКР по Адыгее, где, по словам судьи, можно договориться о переквалификации обвинения со статьи «Взятка» на менее тяжкую «Мошенничество».
Аслан Бешуков согласился и передал Ирине Дадаш сумму, которую та запросила за услугу,— $550 тыс. Однако никаких изменений в ходе расследования не произошло. Ирина Дадаш вернула Аслану Бешукову $300 тыс., но избежать проблем ей не удалось. В марте 2020 года краснодарская квалификационная коллегия судей досрочно прекратила ее полномочия, а вскоре в отношении экс-судьи было возбуждено дело о мошенничестве.
Дело экс-судьи было передано в Центральный районный суд Симферополя, который в мае 2025 года приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы. В период следствия Дадаш находилась под стражей и под домашним арестом, поэтому суд первой инстанции освободил ее от наказания, посчитав срок отбытым. Однако прокуратура Крыма обжаловала это решение как чрезмерно мягкое. По мнению гособвинения, действия судьи Дадаш не просто были незаконными, но и подрывали авторитет органов государственной власти, доверие и уважение граждан к судебной системе. В феврале 2026 года Верховный суд Крыма пересмотрел приговор и назначил Ирине Дадаш шесть лет лишения свободы. Осужденную, находившуюся под домашним арестом, взяли под стражу. Бывшая судья, которая не признала вину, обжаловала решение в кассационной инстанции, но ничего не добилась.
В октябре 2021 года Аслан Бешуков и еще несколько сотрудников филиала АГУ были осуждены Белореченским судом за получение взяток; фигуранты получили сроки от семи до восьми с половиной лет. В апреле 2022 года Краснодарский краевой суд смягчил приговор: лишение свободы всем подсудимым заменили на штрафы.