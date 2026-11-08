Судья смошенничала по знакомству

Дело экс-судьи было передано в Центральный районный суд Симферополя, который в мае 2025 года приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы. В период следствия Дадаш находилась под стражей и под домашним арестом, поэтому суд первой инстанции освободил ее от наказания, посчитав срок отбытым. Однако прокуратура Крыма обжаловала это решение как чрезмерно мягкое. По мнению гособвинения, действия судьи Дадаш не просто были незаконными, но и подрывали авторитет органов государственной власти, доверие и уважение граждан к судебной системе. В феврале 2026 года Верховный суд Крыма пересмотрел приговор и назначил Ирине Дадаш шесть лет лишения свободы. Осужденную, находившуюся под домашним арестом, взяли под стражу. Бывшая судья, которая не признала вину, обжаловала решение в кассационной инстанции, но ничего не добилась.