Обязательно к взысканию

Автомобиль, если он использовался для совершения преступления (например, перевозил наркотики или незаконным образом добытую икру), также подлежит конфискации — даже в том случае, если является совместной собственностью супругов, уточняет ВС. Более того, если преступник задействовал не принадлежащий ему автомобиль, но постоянно им пользовался и тратил деньги на его содержание, то такая машина тоже попадает под конфискацию. Земельный участок с постройками, приобретенный и используемый для организации лаборатории по незаконному производству наркотиков, тоже подлежит обращению в доход государства.