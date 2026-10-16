Обязательно к взысканию
Верховный суд уточнил правила конфискации
Верховный суд (ВС) подтвердил императивный характер конфискации по уголовным делам: при наличии оснований суд обязан ее применить, даже если имущество не изъято, не признано вещественным доказательством, продано или находится в совместной собственности. Об этом говорится в опубликованном 16 октября обзоре судебной практики, который на этой неделе утвердил президиум ВС. Можно предположить, что суды теперь будут максимально расширять применение конфискации в рамках действующего законодательства, предупреждает эксперт.
Разъяснение ВС касается вопросов конфискации орудий преступления, а также денег и других ценностей, полученных в результате совершения преступлений террористической и коррупционной направленности либо диверсионных. Применение такой меры с 2023 года выросло почти вдвое, отмечается в обзоре: в 2025-м суды конфисковали денежных средств на сумму свыше 26 млрд руб., за первое полугодие 2026-го — уже более 17 млрд руб.
ВС подчеркнул, что отсутствие в приговоре решения о конфискации имущества, если оно предусмотрено соответствующей статьей Уголовного кодекса, следует рассматривать как существенное нарушение, влекущее отмену приговора и возвращение дела на новое рассмотрение. Не отменяет такую меру и отсрочка отбывания наказания.
Тот факт, что деньги или имущество, полученные преступным путем, не были изъяты и не признаны вещественными доказательствами, тоже не отговорка.
Если на момент приговора полученные в качестве взятки деньги были израсходованы, суд выносит решение о конфискации эквивалентной денежной суммы, а при ее отсутствии — другого имущества.
При этом вознаграждение, полученное за совершение преступления, подлежит конфискации вне зависимости от возраста виновного и его материального положения. В качестве примера ВС приводит приговор, вынесенный двум несовершеннолетним за поджог релейных шкафов на железной дороге в Калужской области. С выводами 2-го Западного окружного военного суда о невозможности применения конфискации по причине отсутствия у несовершеннолетних источников дохода и имущества ВС не согласился и настоял на взыскании с них 29 994 руб., полученных в качестве вознаграждения.
Автомобиль, если он использовался для совершения преступления (например, перевозил наркотики или незаконным образом добытую икру), также подлежит конфискации — даже в том случае, если является совместной собственностью супругов, уточняет ВС. Более того, если преступник задействовал не принадлежащий ему автомобиль, но постоянно им пользовался и тратил деньги на его содержание, то такая машина тоже попадает под конфискацию. Земельный участок с постройками, приобретенный и используемый для организации лаборатории по незаконному производству наркотиков, тоже подлежит обращению в доход государства.
Если в обвинительном акте и приговоре не указано, что принадлежащий обвиняемому предмет использовался как орудие или иное средство совершения преступления, то такое имущество не может быть конфисковано.
Также не является основанием для повторного взыскания стоимости имущества тот факт, что оно оказалось предметом двух преступлений — например, хищения и последующей легализации, указал ВС.
С учетом новых позиций ВС адвокатам придется еще тщательнее готовиться к процессу, заблаговременно выявлять и оценивать риски возможной конфискации активов клиентов, а также разрабатывать стратегии минимизации негативных последствий, полагает адвокат «Рустам Курмаев и партнеры» Роман Костенко. Обзор, по его мнению, свидетельствует о том, что правоприменительная практика конфискации имущества существенно ужесточилась: ее императивный характер теперь не допускает исключений, более того, расширены основания для конфискации. Следует предположить, что суды будут максимально расширять ее применение в рамках действующего законодательства, предупреждает эксперт.