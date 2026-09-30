Поручительство подорожает

Штрафы за неисполнение обязанностей перед судом для потерпевших, свидетелей, экспертов и других участников уголовного судопроизводства могут быть повышены в три раза — до 33 тыс. руб. Соответствующие поправки к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) предложило МВД. Втрое могут увеличиться и денежные взыскания для лиц, поручившихся перед следствием за подозреваемых и обвиняемых. Рост штрафов, уверены в МВД, повысит ответственность граждан перед судом. Эксперты сомневаются, что законопроект что-то изменит, поскольку статья УПК о личном поручительстве применяется редко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

МВД опубликовало 29 сентября для общественного обсуждения законопроект о трехкратном увеличении штрафа за неисполнение обязательств поручителя (ст. 103 УПК).

Данная статья применяется в качестве мягкой меры пресечения в уголовном процессе с целью предотвратить сокрытие подозреваемого или обвиняемого от следствия. Поручитель с согласия следователя письменно обязуется гарантировать, что участник процесса вовремя явится по вызовам следователя, дознавателя или в суд. Самого обвиняемого указанная статья может защитить от домашнего ареста или заключения под стражу на время следствия. Аналогичная мера действует и в тех случаях, когда фигурантом дела является ребенок и за него поручается взрослый (родитель, опекун или попечитель). Тогда штраф за нарушение по ст. 105 УПК (присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым) назначается в соответствии со ст. 103 УПК. Сейчас, если фигурант дела нарушает обязательства, на поручителя могут наложить штраф на сумму до 10 тыс. руб., МВД предлагает повысить предельный размер санкции до 33 тыс. руб.

Параллельно с этим ведомство выступает за увеличение с 2,5 тыс. до 8 тыс. руб. штрафа по ст. 117 УПК — за неисполнение участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей. Эта мера применяется в отношении свидетелей, потерпевших, экспертов, переводчиков и других участников судебного процесса в случае, если они нарушают порядок заседания (шумят, выказывают неуважение к суду и т. п.) или не выполняют обязанности (например, не приходят на заседание без уважительной причины).

В пояснительных материалах МВД указывает, что действующие размеры денежных взысканий по обеим статьям УПК вводились еще в 2008 году и с того момента не пересматривались. Низкие штрафы привели к снижению «превентивного значения» указанных норм — и это ограничило практику их применения судами.

Министерство приводит в пример ситуацию, которая сложилась в Московской области.

Там в 2024 году органы предварительного следствия избрали меру пресечения по ст. 103 УПК всего лишь в отношении десяти человек (0,06% от общего числа фигурантов). Рост штрафов повысит ответственность поручителя и заставит участников уголовного процесса «взвешенно относиться к возлагаемым обязанностям», уверены в МВД.

Руководитель Центра международного права Сергей Охотин считает, что инициатива незначительно повлияет на поручителей: «Кто-то, возможно, дважды подумает, прежде чем подписываться за знакомого». Указанные в законопроекте размеры штрафов — это лишь предельные суммы, а не фиксированные выплаты, отмечает эксперт. Кроме того, напоминает он, суд определяет размер штрафа индивидуально и вправе отказаться от его взыскания. Чтобы решить проблемы с неявками в суд и срывами судебных заседаний, нужно не только повышать штрафы, указывает Сергей Охотин, а вовремя извещать людей и объяснять им, «что от них требуется».

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант утверждает, что ст. 103 УПК о личном поручительстве по факту является «мертвой нормой». «Она практически не применяется, и нет никаких реальных предпосылок к изменению ситуации,— уверен адвокат.— Соответственно, и увеличение размера денежного взыскания за неисполнение обязательств поручителя практических последствий иметь не будет».

Комментируя предложения МВД повысить размер взысканий по ст. 117 УПК, господин Клювгант обращает внимание на то, что основная проблема — в обоснованности применения нормы по отношению к участнику процесса.

«За реальное нарушение, связанное с противодействием судопроизводству, это правильно и справедливо. Размер взыскания действительно должен быть чувствительным,— говорит он.— Но если такое взыскание фактически направлено на ущемление прав участника судопроизводства и носит дискриминационный характер — это злоупотребление полномочиями со стороны должностного лица, и оно должно нести за это ответственность».

Полина Мотызлевская