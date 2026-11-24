Пленум ВС уточнил порядок конфискации криптовалюты
Верховный суд (ВС) напомнил, что цифровая валюта признается имуществом, подлежащим конфискации, если она признана орудием или средством совершения преступления. Это касается не только прямой конфискации криптовалюты, но и ситуаций, когда применяется ч. 2 ст. 104.2 УК РФ. По ней суд может изъять другое имущество или деньги в счет той же суммы, если у осужденного нет возможности передать государству непосредственно цифровую валюту.
Соответствующие изменения пленум ВС внес 24 ноября в свое постановление 2018 года «О некоторых вопросах, связанных с конфискацией имущества в уголовном судопроизводстве». Его актуализация потребовалась в связи с изменениями федерального законодательства, пояснили в суде.
Одновременно пленум дал разъяснения и по смежному вопросу — о легализации (отмывании) преступных доходов. Он пояснил, что операции с цифровой валютой могут подпадать под ст. 174 и 174.1 УК РФ, если их цель — сокрытие преступного происхождения средств. При этом суд уточнил: сам по себе перевод криптовалюты между собственными кошельками еще не может считаться легализацией незаконных доходов. В каждом конкретном случае следует устанавливать реальную цель операции, указал ВС.