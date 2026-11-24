Одновременно пленум дал разъяснения и по смежному вопросу — о легализации (отмывании) преступных доходов. Он пояснил, что операции с цифровой валютой могут подпадать под ст. 174 и 174.1 УК РФ, если их цель — сокрытие преступного происхождения средств. При этом суд уточнил: сам по себе перевод криптовалюты между собственными кошельками еще не может считаться легализацией незаконных доходов. В каждом конкретном случае следует устанавливать реальную цель операции, указал ВС.