Формула участия
Поэтому при рассмотрении дела в первой инстанции действуют специальные правила, подразумевающие личное присутствие обвиняемого в зале заседания. Исключение допускается по ходатайству обвиняемого, по ходатайству сторон в целях обеспечения безопасности, а также по решению суда «в исключительных обстоятельствах» — таких, например, как карантин или отсутствие транспортной доступности.
При этом присутствие защитника в зале является обязательным и ему должна быть обеспечена возможность конфиденциального общения с подзащитным.
Исследование доказательств при участии в деле по ВКС может быть обеспечено посредством их оглашения, демонстрации при помощи технических средств, а при необходимости — и направления копий.
Суд вправе отключить участника заседания от ВКС за нарушение порядка во время заседания — например, если он не выполняет распоряжения судьи или пристава. Решение об удаленном участии потерпевших, свидетелей и остальных суд принимает по ходатайству сторон или по собственной инициативе.
Соответствующее решение не подлежит самостоятельному обжалованию, но может быть оспорено вместе с приговором.
Использование ВКС при рассмотрении уголовного дела в закрытом заседании допускается при условии соблюдения всех мер предосторожности и запрещено, если это может привести к разглашению гостайны (последний пункт в ходе обсуждения особенно приветствовал представитель Генпрокуратуры).
Нарушения, допущенные при использовании ВКС (например, если из-за технических проблем обвиняемый лишился возможности участвовать в исследовании доказательств), могут стать основанием для отмены приговора.