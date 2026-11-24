Поэтому при рассмотрении дела в первой инстанции действуют специальные правила, подразумевающие личное присутствие обвиняемого в зале заседания. Исключение допускается по ходатайству обвиняемого, по ходатайству сторон в целях обеспечения безопасности, а также по решению суда «в исключительных обстоятельствах» — таких, например, как карантин или отсутствие транспортной доступности.

При этом присутствие защитника в зале является обязательным и ему должна быть обеспечена возможность конфиденциального общения с подзащитным.

Исследование доказательств при участии в деле по ВКС может быть обеспечено посредством их оглашения, демонстрации при помощи технических средств, а при необходимости — и направления копий.

Суд вправе отключить участника заседания от ВКС за нарушение порядка во время заседания — например, если он не выполняет распоряжения судьи или пристава. Решение об удаленном участии потерпевших, свидетелей и остальных суд принимает по ходатайству сторон или по собственной инициативе.

Соответствующее решение не подлежит самостоятельному обжалованию, но может быть оспорено вместе с приговором.

Использование ВКС при рассмотрении уголовного дела в закрытом заседании допускается при условии соблюдения всех мер предосторожности и запрещено, если это может привести к разглашению гостайны (последний пункт в ходе обсуждения особенно приветствовал представитель Генпрокуратуры).