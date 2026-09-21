Акционеры нацелились на Пая
Что известно об уголовном деле против одного из основателей Mixit
Соучредительница российского косметического бренда назвала уголовное дело против второго основателя Олега Пая попыткой рейдерского захвата. По словам Елены Назаровой, ситуация выросла из старого гражданского спора с бывшим сотрудником.
Фото: Мария Летова / Коммерсантъ
19 сентября Пая отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Назарова отмечает, что этот конфликт тянется с 2019 года, неоднократно рассматривался в судах и был закрыт. Почему теперь он перешел в уголовную плоскость, в компании не понимают:
«Начнем с того, что в данный момент наша компания работает в штатном режиме.
Все наши службы, производства, логистика, офис, команда — все так же продолжают выпускать прекрасную косметику для женщин. Что касается ситуации с моим партнером Олегом Паем, также сооснователем бренда Mixit, во-первых, мы не понимаем, как гражданско-правовой спор с нашим бывшим сотрудником мог перерасти в какое-то уголовное дело.
Мы оцениваем это как давление на бизнес, попытку рейдерского захвата компании. Конфликт с бывшим сотрудником длится с 2019 года. Несколько раз он был урегулирован. Дела мы выиграли, и они юыли закрыты. Но сейчас дело вновь возбуждено как уголовное. Олег на данный момент находится под домашним арестом по этому делу. Мы уверены, что справимся с этой ситуацией в правовом поле».
По данным СМИ, у Mixit возник спор с Галиной Рязановой. До 2019 года она занималась разработкой косметики для этого бренда, а также называла себя одной из основательниц компании. Женщина заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны судились в России и на Кипре.
Шесть лет назад она добилась через суд восстановления своих прав как акционера, напомнил председатель Московской городской коллегии адвокатов «Время Защиты» Антон Шмаль:
«Уголовное преследование Пая может быть связано, конечно, с конфликтом акционеров вокруг подделки документов.
То есть что мы можем предположить? Что, скорее всего, какую-то часть документации могли подделать в рамках трудовых отношений, и тогда это укладывается в общую тенденцию, потому что в арбитраже доказать вину или причастность не всегда удается. А у правоохранительного органа есть инструменты по сбору доказательств, то есть возможности уголовно-процессуальные гораздо шире.
Сумма ущерба сейчас в рамках уголовного дела пока не раскрывается. Но аналогичные дела возбуждаются от 18 млн руб., то есть мы с вами понимаем, что спор идет уже за более крупный размер. Защита сейчас в рамках уголовного дела будет основываться на предыдущих принятых решениях. В рамках уголовного дела должен быть умысел на обман, злоупотребление. Если этого не будет доказано, то, конечно же, дело должно развалиться».
Олег Пай и Елена Назарова основали Mixit в 2014 году. Концепция бренда заключалась в том, что потребитель мог собрать крем из различных ингредиентов под себя как конструктор. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года, как писал Forbes, составила 3,5 млрд руб.