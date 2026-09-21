Акционеры нацелились на Пая

Соучредительница российского косметического бренда назвала уголовное дело против второго основателя Олега Пая попыткой рейдерского захвата. По словам Елены Назаровой, ситуация выросла из старого гражданского спора с бывшим сотрудником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

19 сентября Пая отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Назарова отмечает, что этот конфликт тянется с 2019 года, неоднократно рассматривался в судах и был закрыт. Почему теперь он перешел в уголовную плоскость, в компании не понимают:

«Начнем с того, что в данный момент наша компания работает в штатном режиме.

Все наши службы, производства, логистика, офис, команда — все так же продолжают выпускать прекрасную косметику для женщин. Что касается ситуации с моим партнером Олегом Паем, также сооснователем бренда Mixit, во-первых, мы не понимаем, как гражданско-правовой спор с нашим бывшим сотрудником мог перерасти в какое-то уголовное дело.

Мы оцениваем это как давление на бизнес, попытку рейдерского захвата компании. Конфликт с бывшим сотрудником длится с 2019 года. Несколько раз он был урегулирован. Дела мы выиграли, и они юыли закрыты. Но сейчас дело вновь возбуждено как уголовное. Олег на данный момент находится под домашним арестом по этому делу. Мы уверены, что справимся с этой ситуацией в правовом поле».

По данным СМИ, у Mixit возник спор с Галиной Рязановой. До 2019 года она занималась разработкой косметики для этого бренда, а также называла себя одной из основательниц компании. Женщина заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны судились в России и на Кипре.

Шесть лет назад она добилась через суд восстановления своих прав как акционера, напомнил председатель Московской городской коллегии адвокатов «Время Защиты» Антон Шмаль:

«Уголовное преследование Пая может быть связано, конечно, с конфликтом акционеров вокруг подделки документов.

То есть что мы можем предположить? Что, скорее всего, какую-то часть документации могли подделать в рамках трудовых отношений, и тогда это укладывается в общую тенденцию, потому что в арбитраже доказать вину или причастность не всегда удается. А у правоохранительного органа есть инструменты по сбору доказательств, то есть возможности уголовно-процессуальные гораздо шире.

Сумма ущерба сейчас в рамках уголовного дела пока не раскрывается. Но аналогичные дела возбуждаются от 18 млн руб., то есть мы с вами понимаем, что спор идет уже за более крупный размер. Защита сейчас в рамках уголовного дела будет основываться на предыдущих принятых решениях. В рамках уголовного дела должен быть умысел на обман, злоупотребление. Если этого не будет доказано, то, конечно же, дело должно развалиться».

Олег Пай и Елена Назарова основали Mixit в 2014 году. Концепция бренда заключалась в том, что потребитель мог собрать крем из различных ингредиентов под себя как конструктор. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года, как писал Forbes, составила 3,5 млрд руб.

Светлана Белова