У донецкого судьи оказалось свое правосудие

Верховный суд России поддержал отставку донецкого судьи Романа Тащилина. Ранее квалификационная коллегия ДНР установила, что в своих решениях он «искажал сам принцип правосудия», нарушал тайну совещательной комнаты и не отчитывался о доходах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Верховном суде России Роман Тащилин обжаловал решение квалификационной коллегии судей ДНР, в марте 2026 года отправившей его в отставку за совершение дисциплинарного поступка, а также постановление Высшей квалификационной коллегии судей РФ, поддержавшей предыдущее решение. Истец указывал, что выводы его коллег являются «противоречивыми и немотивированными», а все проблемы возникли из-за конфликта с руководством Харцызского межрайонного суда ДНР, где он работал с 2023 года.

По четырем делам о привлечении водителей к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП) и управление транспортом в пьяном виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП) судья Тащилин, как было установлено, только оштрафовал виновных, не лишая их прав. За повторные нарушения он не стал применять административные аресты, приведя в своих решениях мотивы, «не основанные на норме закона».

Кроме того, выяснили проверяющие, судья неоднократно допускал грубые нарушения требований процессуального законодательства при рассмотрении гражданских и уголовных дел, явившиеся основанием для отмены принятых им судебных актов и вынесения частных постановлений в его адрес. Так, один из его приговоров был отменен, поскольку судья привлек одного и того же фигуранта и к административной, и к уголовной ответственности. Другое решение судья Тащилин вынес, нарушив тайну совещания. К тому же оказалось, что разбирательство он провел в отсутствие сторон, участвующих в деле, не оповестив их о времени и месте судебного заседания.

Дважды проигнорировал судья и возможный конфликт интересов, рассмотрев гражданские дела, в которых истцами выступали другой судья Харцызского суда и его родственники. Председательствующий Тащилин по закону должен был заявить самоотвод и поставить в известность руководство суда с тем, чтобы спорные дела передали в другой суд.

Наконец, уличили судью и в предоставлении недостоверных сведений о доходах. Так, если в декларации за 2023 год он «ошибся» на 300 тыс. руб., то в следующем году «забыл» указать уже 3,3 млн руб.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов одной из главных задач судейского корпуса России называл «повышение качества судебных решений». В них, например, не должно быть намеков и ничем не подкрепленных оценочных суждений. Сама же судебная практика, по словам господина Краснова, должна базироваться исключительно на основании закона и правовых позициях Верховного суда. «На любые действия коррупционного характера вне зависимости от уровня их совершения реакция будет бескомпромиссной»,— обещал он.

Николай Сергеев