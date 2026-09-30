Валерий Зорькин заявил о кризисе международного уголовного правосудия

Идея и практика международного уголовного правосудия переживают глубокий кризис, считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. В вышедшей в «Российской газете» статье, посвященной 80-летию Нюрнбергского процесса, он противопоставляет Международный уголовный суд (МУС) в Гааге Нюрнбергскому трибуналу и делает вывод о том, что МУС не может претендовать на правопреемство в данной области, так как превратился в орудие гибридной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Зорькин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Валерий Зорькин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Задуманный как щит человечества, МУС превратился в дубинку, которой пытаются поразить отказывающихся встраиваться в однополярную модель мира,— пишет господин Зорькин.— Он оказался регламентарно наиболее проработанным, самым дорогостоящим и одновременно самым бессильным судом в истории».

Россия, в отличие от коллективного Запада, остается верна заветам Нюрнберга, а попытки ревизовать его наследие в ее понимании равнозначны пересмотру итогов Второй мировой войны, что рассматривается как атака на нашу конституционную идентичность, отмечается в статье. Восстановление доверия к международной уголовной юстиции возможно только через разработку ее новой архитектуры, избавленной от пороков, которые сделали МУС инструментом политического произвола, заключает председатель Конституционного суда.

Анастасия Корня