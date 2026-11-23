Будущему председателю ВС Крыма Олегу Кравченко пришлось объяснять, почему он раньше регулярно посещал родственников на Украине и почему муж его дочери, приобретя российское гражданство в 2001 году, только в 2023 году отказался от прежнего. Данных об отказе от украинского гражданства его тещи, которая получила российский паспорт в 2018 году, в материалах дела вообще не оказалось. Отказ и в том, и в другом случае состоялся, просто дело в разных режимах оформления гражданства, объяснил судья. Он добавил, что до 2013 года регулярно навещал тещу, проживавшую в Донецкой области, но сейчас это территория ДНР, и близких родственников на Украине у него больше нет.