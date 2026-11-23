С судей спросили строго
ВККС определилась с кандидатурами председателей судов трех регионов
Кандидаты на должности глав региональных судов должны быть знакомы с содержанием последних постановлений пленума Верховного суда (ВС) и обзоров практики, подготовленных высшей судебной инстанцией. Ответ на этот вопрос, как обнаружил корреспондент “Ъ” в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), стал практически обязательным для кандидатов, претендующих на руководящие должности в системе.
Председатель ВС Игорь Краснов 23 ноября принял участие в заседании ВККС, которая обсудила кандидатуры на должности глав ряда апелляционных судов и региональных инстанций. С учетом мнения господина Краснова рекомендацию к назначению на пост председателя Верховного суда Крыма получил действующий руководитель Курского облсуда Олег Кравченко. Досрочно ушедший в апреле текущего года в отставку председатель Запорожского облсуда Владимир Полухин (он проработал в новом регионе три года) рекомендован на аналогичную должность в Чукотском автономном округе.
Зампред Московского облсуда Вадим Неустроев получил рекомендацию к назначению на должность председателя Красноярского краевого суда. Также ВККС поддержала кандидатуру председателя Пятого арбитражного апелляционного суда (он проверяет решения арбитражных судов дальневосточного региона) Евгения Зимина на должность председателя Первого арбитражного апелляционного суда, который работает в Волго-Вятском округе. Наконец, на должность председателя Саратовского арбитражного суда согласовали Ирину Козлову, которая сейчас занимает аналогичную должность в Новгородской области.
А вот обсуждение кандидатуры зампреда Псковского облсуда Сергея Колесникова, претендующего на должность председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (его территориальная подсудность охватывает регионы Сибири, Дальнего Востока и части Урала), по предложению Игоря Краснова отложено для проведения дополнительной проверки.
Вопросы возникли к соответствию доходов и расходов шурина судьи. «Он работает дизайнером, поэтому документы о приобретенном имуществе хранить не должен»,— пояснил сам кандидат, но членов коллегии явно не убедил.
Будущему председателю ВС Крыма Олегу Кравченко пришлось объяснять, почему он раньше регулярно посещал родственников на Украине и почему муж его дочери, приобретя российское гражданство в 2001 году, только в 2023 году отказался от прежнего. Данных об отказе от украинского гражданства его тещи, которая получила российский паспорт в 2018 году, в материалах дела вообще не оказалось. Отказ и в том, и в другом случае состоялся, просто дело в разных режимах оформления гражданства, объяснил судья. Он добавил, что до 2013 года регулярно навещал тещу, проживавшую в Донецкой области, но сейчас это территория ДНР, и близких родственников на Украине у него больше нет.
Завершающий вопрос — о том, какие постановления пленума принимал в этом году Верховный суд РФ,— заставил судью на секунду задуматься. Однако он быстро нашелся: последние разъяснения связаны с прекращением дел в порядке ст. 24.5 Кодекса об административных правонарушениях, а также с земельными спорами и вопросами конфискации имущества, перечислил господин Кравченко. Его ответ комиссию удовлетворил.
Вспоминать последние постановления пленума пришлось и остальным кандидатам. Судя по всему, это становится обязательным для претендентов на руководящие должности.
Напомним, что с августа 2026 года руководящий характер разъяснений ВС закреплен законодательно, а пленум ВС наделен полномочием заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как учитываются его правовые позиции,— ожидается, что это дисциплинирует судей и позволит обеспечить единообразное применение закона.