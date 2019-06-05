11 июня, вторник
Войти в профиль
Hi-Tech

Коротко

Новости

все новости

Подробно Hi-Tech

Спецпроекты

    Интернет на постсоветском пространстве

    Интернет на постсоветском пространстве

    Пространство свободы, территория ограничений и серые зоны – в спецпроекте “Ъ”

    10 технологий, которые потрясут мир — 2019

    10 технологий, которые потрясут мир — 2019

    Главные тренды по версии Массачусетского технологического института и Билла Гейтса

    Физически это возможно

    Физически это возможно

    Самые передовые достижения физики, которые могут изменить наш мир уже завтра

    Цены выше неба

    Цены выше неба

    Сколько стоит освоение космоса для человека и человечества

    Соцсети подсели на алгоритмы

    Соцсети подсели на алгоритмы

    Как формируются ленты новостей Facebook, Twitter, Instagram и других

    Не наследить в соцсетях

    Не наследить в соцсетях

    Какую информацию о пользователях собирают крупнейшие сервисы

    Семь предсказаний Стивена Хокинга

    Семь предсказаний Стивена Хокинга

    О том, каким ученый видел будущее,— в подборке “Ъ”.

    Криптовалютный бум

    Криптовалютный бум

    Как СМИ освещают тему — в графиках “Ъ”

    Цепная революция

    Цепная революция

    Что такое блокчейн и какие проекты на базе передовой технологии развивает Россия

    Джек Ма в 10 цитатах

    Джек Ма в 10 цитатах

    Так говорил создатель Alibaba Group

    Джефф Безос в десяти цитатах

    Джефф Безос в десяти цитатах

    Так говорил основатель Amazon и Blue Origin

    Самые известные кибератаки

    Самые известные кибератаки

    Как хакеры угрожают миру

    Тим Кук в десяти цитатах

    Тим Кук в десяти цитатах

    Так говорил глава Apple

    Илон Маск в десяти цитатах

    Илон Маск в десяти цитатах

    “Ъ” продолжает проект, в котором предлагает читателям сравнить свои жизненные принципы с правилами самых успешных IT-бизнесменов мира. Второй выпуск посвящен Илону Маску.

    Предыдущий слайд
    Следующий слайд

    Гаджеты

    Стартапы

    Наука

    Рынок

    архив

    наглядно

    Предыдущий слайд
    Следующий слайд
    1/1

    Спецпроекты | все

    Первые лица | все

    Тенденции | все

    Партнерский проект | все