Провайдер Beget приостановил регистрацию доменов
Российский хостинг-провайдер Beget сообщил, что регистрация новых доменов приостановлена. Домены продолжат работать и не будут разделегированы, даже если срок регистрации закончится.
«Приостановка — это не аннулирование и не лишение аккредитации, а стандартная часть протокола реагирования на инциденты. Вместе с КЦ, РосНИИРОС и ТЦИ мы согласовали план возобновления аккредитации», — сообщили в Beget.
Ночью 2 ноября Beget подвергся крупной кибератаке, позволившей злоумышленникам получить доступ к серверам управления компании и запустить вредоносное ПО, предназначенное для уничтожения данных. Сейчас последствия атаки постепенно устраняются. 7 ноября руководство Beget сообщило о запуске пользовательской панели управления с ограниченной пока функциональностью.