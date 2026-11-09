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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомТелекоммуникации

Провайдер Beget приостановил регистрацию доменов

Российский хостинг-провайдер Beget сообщил, что регистрация новых доменов приостановлена. Домены продолжат работать и не будут разделегированы, даже если срок регистрации закончится.
«Приостановка — это не аннулирование и не лишение аккредитации, а стандартная часть протокола реагирования на инциденты. Вместе с КЦ, РосНИИРОС и ТЦИ мы согласовали план возобновления аккредитации», — сообщили в Beget.
Ночью 2 ноября Beget подвергся крупной кибератаке, позволившей злоумышленникам получить доступ к серверам управления компании и запустить вредоносное ПО, предназначенное для уничтожения данных. Сейчас последствия атаки постепенно устраняются. 7 ноября руководство Beget сообщило о запуске пользовательской панели управления с ограниченной пока функциональностью.
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