WSJ: операционные убытки OpenAI превысили выручку почти на $900 млн

В период со второго по третий квартал скорректированная операционная маржа OpenAI улучшилась с –150% до –109%. Согласно тем же данным, операционные убытки компании выросли с $10,1 млрд до $10,9 млрд. Данные по убыткам не включают компенсации в виде акций для топ-менеджеров и других сотрудников компании — по словам источника WSJ, эти компенсации в третьем квартале составили $2,6 млрд.