WSJ: операционные убытки OpenAI превысили выручку почти на $900 млн
В третьем квартале выручка OpenAI выросла примерно на 50%, до $10 млрд. Однако, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представленные инвесторам результаты, компания по-прежнему несет значительные операционные убытки.
В период со второго по третий квартал скорректированная операционная маржа OpenAI улучшилась с –150% до –109%. Согласно тем же данным, операционные убытки компании выросли с $10,1 млрд до $10,9 млрд. Данные по убыткам не включают компенсации в виде акций для топ-менеджеров и других сотрудников компании — по словам источника WSJ, эти компенсации в третьем квартале составили $2,6 млрд.
Компания также сообщила инвесторам, что число платных пользователей ChatGPT увеличилось примерно до 100 млн, или 8,5% от общего числа активных пользователей за неделю.