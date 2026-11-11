Технике не хватило механизма
Производители электроники просят правительство отсрочить введение техсбора
Производители электроники просят перенести сроки введения технологического сбора с 1 декабря 2026 года. Они утверждают, что из-за отсутствия конкретных механизмов уплаты сбора могут столкнуться с существенными издержками на производстве в конце года. Отрасль беспокоят и возможные риски нарушения бизнес-процессов и срыва поставок.
Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК попросила отложить запуск механизма технологического сбора, намеченный на 1 декабря 2026 года. Это следует из письма президента ассоциации Александра Онищука, направленного 10 ноября премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у “Ъ”). В письме указано, что правила расчета и уплаты сбора еще не приняты, взаимодействие государственных информсистем не протестировано, а у бизнеса нет времени на подготовку. Ассоциация предлагает перенести запуск до завершения нормативной и технической подготовки, ссылаясь на заключение Минюста России от 2 ноября 2026 года на проект Минпромторга о технологическом сборе (также есть у “Ъ”).
Закон о технологическом сборе на импортированную и производимую электронику президент РФ Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 года. Размер сбора фиксированный вне зависимости от товарного знака и/или технических характеристик продукции, им облагаются юрлица или ИП, занимающиеся импортом или производством техники. Средства от сбора планируется направлять на субсидирование программ по развитию радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей. В 2025 году сбор планировали запустить с 1 сентября 2026 года, но уже в июле 2026 года Минпромторг сообщил о переносе срока на 1 декабря 2026 года.
«Сейчас производители и импортеры не имеют возможности заранее настроить учетные системы, перестроить финансовое планирование, адаптировать договоры поставки и зарезервировать оборотные средства»,— отмечает господин Онищук. Это связано с отсутствием утвержденных правил исчисления и уплаты сбора.
Минюст, на который ссылается РАТЭК, уже предупреждал Минпромторг о рисках раннего введения уплаты технологического сбора. Из отзыва Минюста следует, что для введения технологического сбора необходим «разумный срок», который был бы «достаточным для адаптации плательщиков». Минпромторг в ответ на позицию Минюста заверил, что эксперименты уже проводились, отрасль получила время для должной подготовки.
“Ъ” направил запрос в аппарат правительства, Минпромторг и Минюст.
Новый механизм требует аккуратной настройки, чтобы не создать избыточную нагрузку на производителей и не усилить стоимостной разрыв между российской продукцией и импортными решениями, говорит вице-президент GS Group Сергей Долгопольский. Оптимальным мог бы стать экспериментальный режим — по аналогии с маркировкой,— который позволил бы заранее снять спорные вопросы по ставкам, номенклатуре, порядку уплаты и возмещению сбора реестровым производителям, считает он. Отсрочка введения техсбора даст возможность доработать законодательную базу и обеспечить целевое использование средств, полагает он.
Из-за раннего введения сбора есть риски срыва бизнес-процессов организаций, высокой загрузки производства в четвертом квартале и срыва поставок, настаивает директор дизайн-центра ГК «Аквариус» Виктория Рассомагина. «Производители отечественной электроники не очень понимают, зачем так сложно собирать с них деньги, чтобы отдать их другим российским производителям»,— отмечает исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев. Сбор только с импорта был бы более логичен, считает он. «В условиях санкций мы очень зависим от налаженных цепочек импорта и любой сбой ставит под угрозу многие сектора производства».
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 7