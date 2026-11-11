В ЕС оцифровали справедливость

— Договоры с бесплатным пробным периодом — продавец обязан ясно и четко, на долговечном носителе и в разумный срок до окончания пробного периода напомнить потребителю о дате его завершения, о праве расторгнуть договор, а также о возможности его продления на платной основе — при условии, что потребитель выразит на это прямое согласие. Должны быть четко указаны дата окончания бесплатного пробного периода, а также стоимость, срок действия и условия расторжения договора, переходящего на платную основу.