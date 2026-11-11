В ЕС оцифровали справедливость
Власти защитят потребителей от навязанных цифровых услуг и заставят инфлюенсеров сообщать о плате за рекламу
Еврокомиссия представила новые правила по защите потребителей в цифровой отрасли. Они обязывают компании упростить процедуру отписки от всевозможных цифровых услуг, четко и ясно информировать потребителей о скором окончании бесплатного периода пробной подписки, а в рекламе с привлечением инфлюенсеров обязательно упоминать, что это лицо получает деньги за продвижение услуги или товара. В случае нарушений власти ЕС смогут накладывать на компании оборотный штраф до 6% от общей выручки.
11 ноября Еврокомиссия опубликовала предварительную версию Закона о цифровой справедливости (Digital Fairness Act, DFA) и Директивы об упрощении правил поведения на цифровых рынках. «Цель состоит в усилении защиты и обеспечении цифровой справедливости для потребителей, включая детей и другие категории уязвимых потребителей»,— написано в заявлении ЕК. DFA предполагает усиление защиты прав потребителей от таких проблем, как непрозрачные и запутанные правила оформления цифровых подписок и отказа от них, бесплатные пробные периоды подписок, использование личных данных несовершеннолетних потребителей для персонализированный рекламы, привлечение инфлюенсеров для рекламы и т. д.
В заявлении Еврокомиссия уточнила, что ранее Европейский парламент неоднократно призывал к принятию таких мер. Например, в резолюции от декабря 2023 года о вызывающем привыкание дизайне онлайн-сервисов и защите прав потребителей парламент призвал комиссию разработать соответствующее законодательство по защите потребителей в цифровой отрасли от недобросовестного продвижения и рекламы в интернете. В октябре Европарламент выступил в поддержку этой инициативы в целом.
В рамках установленной процедуры в течение ближайшего года опубликованный сегодня детальный законопроект должен пройти согласование в Европарламенте и Совете Европы. Вступление в силу ожидается в ноябре—декабре 2027 года.
Среди главных мер, упомянутых в законе DFA, в частности, упоминаются:
— Маркетинг с участием инфлюенсеров — компании и предприниматели, использующие маркетинг с участием инфлюенсеров, обязаны четко и заметно помечать каждое рекламное сообщение словами «реклама» или «коммерческое сотрудничество». Маркировка должна быть однозначной и понятной целевой аудитории с учетом площадки, языка, формата и длительности размещения.
— Персонализированная реклама — продавцы не должны направлять рекламу потребителю с использованием персональных данных потребителя в случаях, когда им с достаточной степенью уверенности известно, что потребитель — несовершеннолетний.
Кроме того, продавцам запрещается устанавливать индивидуальные цены на основе профилирования, если продавец знает, что потребитель является несовершеннолетним.
— Виртуальные валюты — если продавец продает виртуальную валюту для покупки своих товаров или предметов, он должен указывать их цену в той же валюте, за которую пользователь приобрел эту виртуальную валюту.
— Договоры с бесплатным пробным периодом — продавец обязан ясно и четко, на долговечном носителе и в разумный срок до окончания пробного периода напомнить потребителю о дате его завершения, о праве расторгнуть договор, а также о возможности его продления на платной основе — при условии, что потребитель выразит на это прямое согласие. Должны быть четко указаны дата окончания бесплатного пробного периода, а также стоимость, срок действия и условия расторжения договора, переходящего на платную основу.
В случае нарушения закона Еврокомиссия сможет налагать на компании штрафы в размере до 6% от общей выручки.
Закон о цифровой справедливости становится еще одним сводом правил в цифровой отрасли, которые ЕС в последние годы принял для защиты внутреннего рынка, конкуренции и прав потребителей.
В 2024 году в ЕС вступил в силу Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который направлен на защиту конкуренции и внутреннего рынка ЕС. В том же году вступил в силу Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который установил более четкие правила по ответственности крупных цифровых платформ за недостаточную борьбу с нелегальным или вредоносным контентом и защищает фундаментальные права пользователей на свободу слова и защиту их личных данных.
После принятия этих законов некоторые компании уже получили крупные штрафы. Среди самых значительных — штраф почти на €3 млрд, наложенный на Google в сентябре 2025 года за нарушение антимонопольного законодательства в сфере рекламы, и штраф на €1,8 млрд, наложенный в марте 2024 года на Apple за антимонопольные нарушения на рынке музыкальных стримингов.