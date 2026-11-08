Провайдеру Beget временно запретили регистрировать новые домены после кибератаки
Провайдеру Beget временно запретили регистрировать новые домены в зонах .RU и .РФ, а также принимать домены на обслуживание от других регистраторов. Об этом сообщили сегодня в координационном центре доменов.
Аккредитация регистратора была приостановлена еще 3 ноября — на следующий день после кибератаки, во время которой облачная инфраструктура Beget была уничтожена. Компания при этом все еще обязана продолжать полноценно обслуживать и продлевать все домены, зарегистрированные до этой даты, отметили в центре.
2 ноября хакеры получили доступ к управляющему контуру архитектуры провайдера и запустили обнуляющие скрипты. В компании называли произошедшее «массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов». Провайдер объявил форс-мажор по п. 3 ст. 401 ГК РФ — то есть заявил, что не может выполнить обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств.
Накануне провайдер сообщил об окончании подготовительного этапа к восстановлению своей инфраструктуры и объявил о запуске первых сайтов, восстановленных из бэкапов. В компании предупреждали, что резервные копии будут доступны только половине пользователей, и возвращение данных клиентов займет время.
Облачная платформа Beget обеспечивала работу сотен тысяч сайтов и VPS клиентов. По данным statonline.ru, провайдер занимал второе место по количеству доменов зоны .RU (c учетом парковок и редиректоров) с 540,7 тыс. доменов, или 14,7% от их общего количества.