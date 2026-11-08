Провайдеру Beget временно запретили регистрировать новые домены после кибератаки

Аккредитация регистратора была приостановлена еще 3 ноября — на следующий день после кибератаки, во время которой облачная инфраструктура Beget была уничтожена. Компания при этом все еще обязана продолжать полноценно обслуживать и продлевать все домены, зарегистрированные до этой даты, отметили в центре.