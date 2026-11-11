Пятилетний цикл переговоров по безопасности ИИ не принес прогресса

Аналитики подвергли критике сами декларации и итоговые документы, принятые на встречах и конференциях, заявив, что они «не имеют ни юридической силы, ни нормативного эффекта». Также AI100 упрекает ведущие державы отрасли — США и Китай — за то, что они рассматривают развитие ИИ как «соревнование, в котором они должны победить». Также подчеркивается, что фокус обсуждений сместился с вопросов безопасности на экономические выгоды от использования ИИ. В данных обстоятельствах авторы доклада пессимистично оценивают перспективы соблюдения ведущими странами каких-либо правил и соглашений.