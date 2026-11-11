Российский бизнесмен Александр Чачава продает My.Games топ-менеджменту компании
Международный разработчик и издатель видеоигр My.Games объявил о выкупе компании менеджментом у своего единственного акционера Александра Чачавы. Об этом компания заявила у себя на сайте. Среди новых владельцев — гендиректор компании Елена Григорян и операционный директор Денис Савута. Сумму сделки стороны не раскрыли, но отметили, что сделка будет завершена до конца 2026 года.
После завершения сделки My.Games продолжит работать под своим брендом и под руководством прежних руководителей, сохраняя отношения с клиентами, партнерами и сотрудниками, сказано на сайте компании.
Александр Чачава купил компанию My.Games у холдинга VK в 2022 году за $642 млн. My.Games имеет собственный игровой магазин, а также занимается разработкой и дистрибуцией видеоигр через магазины мобильных приложений. Среди проектов — Hustle Castle, War Robots, Left to Survive и др.