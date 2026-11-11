Российский бизнесмен Александр Чачава продает My.Games топ-менеджменту компании

Международный разработчик и издатель видеоигр My.Games объявил о выкупе компании менеджментом у своего единственного акционера Александра Чачавы. Об этом компания заявила у себя на сайте. Среди новых владельцев — гендиректор компании Елена Григорян и операционный директор Денис Савута. Сумму сделки стороны не раскрыли, но отметили, что сделка будет завершена до конца 2026 года.