The Guardian: британские учреждения столкнулись с лавиной ИИ-жалоб и обращений

При помощи популярных чат-ботов пользователи могут создавать обращения за считанные секунды. Однако на их изучение и подготовку ответов сотрудникам организаций приходится тратить огромное количество времени. Исследователи берлинского Центра цифрового управления при Школе Херти (Берлин), фонда Cooperative AI Foundation и организации GovAI уже назвали практику заваливания государственных органов ИИ-запросами «агентным наводнением» (agentic flooding).