The Guardian: британские учреждения столкнулись с лавиной ИИ-жалоб и обращений
Государственные и общественные учреждения Великобритании подверглись настоящему шквалу жалоб, составляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The Guardian. «В 2024 году это был небольшой поток, а теперь это настоящая лавина,— цитирует издание Холли Уикенс, старшего специалиста по работе с обращениями в Лейбористской партии.— Половина получаемых нами электронных писем так или иначе созданы при помощи ИИ. Это определенно затруднило процесс обработки обращений».
При помощи популярных чат-ботов пользователи могут создавать обращения за считанные секунды. Однако на их изучение и подготовку ответов сотрудникам организаций приходится тратить огромное количество времени. Исследователи берлинского Центра цифрового управления при Школе Херти (Берлин), фонда Cooperative AI Foundation и организации GovAI уже назвали практику заваливания государственных органов ИИ-запросами «агентным наводнением» (agentic flooding).
«Схожие проблемы наблюдаются во всех секторах,— цитирует The Guardian исполнительного директора юридической ассоциации LLG Дебору Эванс.— Безусловно, ИИ является прекрасным инструментом, который позволяет быстро выполнять задачи. С его помощью можно также составить жалобу, которая будет звучать крайне профессионально».