Облака на прокат
Спрос на зарубежные ЦОДы растет после атак на российские
После октябрьских атак на дата-центры в России заметно вырос спрос на зарубежные мощности, включая площадки в Казахстане, притом что свободные облачные ресурсы внутри страны заняты почти на 90%. Речь, однако, идет не о переносе основной инфраструктуры, а о географическом резервировании и аварийном восстановлении отдельных сервисов, хотя новый указ президента и дает право временно хранить данные за границей. При этом масштаб зарубежных площадок сопоставим с одним крупным российским ЦОДом, говорят в отрасли.
За последний месяц заметно вырос спрос на зарубежные мощности в центрах обработки данных, в том числе на площадки в Казахстане, рассказал “Ъ” вице-президент по облачным сервисам ITGlobal.com (корпорация ITG) Евгений Свидерский. Два источника “Ъ” также отмечают, что у некоторых компаний процесс миграции уже начался.
Подписанный президентом указ №802 (см. “Ъ” от 2 ноября) вводит временный и адресный механизм доступа к зарубежным вычислительным мощностям. Согласие на работу с мощностями за рубежом должна представлять специальная подкомиссия правительства по согласованию с ФСБ.
После атак на дата-центры в РФ спрос на резерв резко вырос, подтверждает бизнес-архитектор проектов ИИ экосистемы «Авандок» (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») Алексей Борщов. «Однако и до атак обращений по отдельным ЦОДам с июля по октябрь было примерно на 50% больше, чем в первом полугодии»,— отмечает господин Борщов. Внутри страны свободные облачные ресурсы, по оценкам участников рынка, заняты почти на 90%. Зарубежные площадки бизнес начинает рассматривать именно потому, что в России оперативно приобрести резервные мощности очень сложно. «Но на практике речь идет о географическом резервировании, а не о переезде основной инфраструктуры. Например, некоторые игроки рынка уже ищут резервные площадки сразу в России, Белоруссии и Казахстане, отдельные облачные провайдеры обсуждают с клиентами возможность резервирования мощностей в дружественных странах»,— говорит Алексей Борщов.
Среди причин участники рынка указывают аварии в ЦОДах, которые перестали быть гипотетическим риском. «Компании пересматривают подход к организации непрерывности бизнеса и ищут резервную площадку, которая не зависит от сетевой и энергетической инфраструктуры основного ЦОДа»,— отмечает Евгений Свидерский. При этом, по его словам, полностью переносить инфраструктуру компании, как правило, никто не планирует. В простом случае это только резервные копии. Для самых критичных сервисов строят дублирующую инфраструктуру, которая постоянно работает на второй площадке. На практике сценарии комбинируют и для каждой системы выбирают уровень защиты по ее значимости для бизнеса.
Главное ограничение — масштаб, говорят в отрасли. Так, у «Казахтелекома» около 47% коммерческого рынка ЦОДов страны и примерно 25 МВт мощности, загруженной на 95%. Весь коммерческий рынок республики сопоставим с одним крупным российским дата-центром, которому, по оценке ComNews Research, нужно 50–80 МВт. Новый кластер в Экибастузе в Павлодарской области Казахстана почти на 250 МВт к 2028 году строится под американские чипы и американского арендатора, так что российских клиентов там, по оценкам экспертов, вряд ли примут.
За рубежом законно хранить только зашифрованную резервную копию данных, напоминает господин Борщов. Сложности начинаются, когда за рубежом нужно не хранить данные, а работать с ними. По федеральному закону №152 запись, хранение и извлечение персональных данных граждан должны вестись в базах на территории России. Указ президента №802 (см. “Ъ” от 2 ноября) это требование не снимает и открывает доступ к зарубежным вычислениям, а не к зарубежному хранению баз данных. «Казахстан входит в список стран с адекватной защитой данных, так что трансграничная передача туда возможна после уведомления Роскомнадзора и при условии, что основная база остается в России»,— отмечает Алексей Борщов.
Механизм, который был введен указом, носит временный и адресный характер, решения будут приниматься точечно и прежде всего в ситуациях, когда внутреннего резерва мощностей недостаточно, добавляет управляющий партнер ЮК ЭБР Александр Журавлев. «Рассматривать указ как шаг к смягчению правил трансграничной передачи может быть поспешно. Для зарубежных провайдеров из дружественных юрисдикций это может означать спрос со стороны российских компаний, однако он будет ограничен как разрешительным порядком, так и практическими вопросами расчетов и готовности самих провайдеров работать с российскими клиентами»,— добавил он.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 7