Облака на прокат

После атак на дата-центры в РФ спрос на резерв резко вырос, подтверждает бизнес-архитектор проектов ИИ экосистемы «Авандок» (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») Алексей Борщов. «Однако и до атак обращений по отдельным ЦОДам с июля по октябрь было примерно на 50% больше, чем в первом полугодии»,— отмечает господин Борщов. Внутри страны свободные облачные ресурсы, по оценкам участников рынка, заняты почти на 90%. Зарубежные площадки бизнес начинает рассматривать именно потому, что в России оперативно приобрести резервные мощности очень сложно. «Но на практике речь идет о географическом резервировании, а не о переезде основной инфраструктуры. Например, некоторые игроки рынка уже ищут резервные площадки сразу в России, Белоруссии и Казахстане, отдельные облачные провайдеры обсуждают с клиентами возможность резервирования мощностей в дружественных странах»,— говорит Алексей Борщов.