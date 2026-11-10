Безопасность подкрепилась деньгами

К концу первого квартала 2027 года компания намерена стремиться к нулевому чистому долгу. В августе она разместила облигации на 5 млрд руб. со ставкой купона на уровне ключевой ставки ЦБ плюс 1,6 процентного пункта, в том числе для подготовки к погашению предыдущего выпуска в декабре. По итогам 2026 года Positive Technologies планирует направить на дивиденды от 50% до 100% чистой управленческой прибыли в соответствии с дивидендной политикой.