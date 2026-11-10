Безопасность подкрепилась деньгами
Выручка Positive Technologies за девять месяцев выросла на 48%
Группа «Позитив» (Positive Technologies) опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2026 года. Выручка по МСФО увеличилась на 48% год к году, до 16,1 млрд руб., валовая прибыль — на 52%, до 12,6 млрд руб. Чистый убыток сократился с 5,8 млрд до 0,7 млрд руб.
EBITDA за отчетный период составила 2,7 млрд руб. против отрицательного значения 1,9 млрд руб. годом ранее. Показатель за последние 12 месяцев вырос с 8,2 млрд до 16,9 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев снизилось с 2,56 до 0,76. По данным компании, сокращению долговой нагрузки способствовали как уменьшение чистого долга, так и рост EBITDA.
Объем отгрузок, который компания использует в управленческой отчетности, увеличился на 54%, до 18,3 млрд руб. В третьем квартале рост составил 68% год к году. Основной вклад в отгрузки внесли MaxPatrol SIEM, PT NGFW, PT Network Attack Discovery, MaxPatrol VM и PT Application Firewall. Число новых клиентов выросло на 24%, количество сделок с крупным бизнесом — на 37%, а объем отгрузок этому сегменту — на 54%.
Согласно релизу, общие расходы компании за девять месяцев сократились на 4%, а расходы, не связанные с оплатой труда,— на 19%. При этом инвестиции в исследования и разработки увеличились на 14%, до 7,9 млрд руб. Чистый управленческий убыток составил 2,1 млрд руб. против 8,8 млрд руб. годом ранее. Этот показатель, в отличие от чистого убытка по МСФО, рассчитывается по управленческой методике компании.
Positive Technologies подтвердила прогноз отгрузок на 2026 год в диапазоне 40–45 млрд руб. при сохранении общих расходов на уровне прошлого года. «Традиционно четвертый квартал является самым результативным для Positive Technologies. Основываясь на результатах компании за девять месяцев и текущей воронке продаж, мы подтверждаем финансовый план по отгрузкам компании на 2026 год в диапазоне 40–45 млрд руб.»,— сообщил директор центра продаж и развития бизнеса Positive Technologies в РФ Владимир Клявин.
К концу первого квартала 2027 года компания намерена стремиться к нулевому чистому долгу. В августе она разместила облигации на 5 млрд руб. со ставкой купона на уровне ключевой ставки ЦБ плюс 1,6 процентного пункта, в том числе для подготовки к погашению предыдущего выпуска в декабре. По итогам 2026 года Positive Technologies планирует направить на дивиденды от 50% до 100% чистой управленческой прибыли в соответствии с дивидендной политикой.