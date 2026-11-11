Командные игры

Такие проекты, как War Robots и Rush Royale, способны генерировать выручку на протяжении длительного времени без необходимости постоянно создавать новые продукты с нуля. В компании также добавили, что основной доход My.Games приносят внутриигровые покупки, дополняемые монетизацией через внутриигровую рекламу. В портфель входят такие коммерчески успешные хиты, как тактический шутер War Robots, который преодолел отметку в $1 млрд совокупной выручки и собрал более 325 млн загрузок, а также стратегия Rush Royale с выручкой свыше $500 млн.