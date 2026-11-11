Командные игры
Александр Чачава продал My.Games топ-менеджменту компании
Разработчик и издатель видеоигр My.Games объявил о выкупе компании менеджментом у своего единственного акционера Александра Чачавы. Среди новых владельцев — гендиректор компании Елена Григорян и операционный директор Денис Савута.
О соглашении компания сообщила на своем сайте 11 ноября. Сумму сделки топ-менеджмента My.Games и Александра Чачавы стороны не раскрыли, но отметили, что продажа будет завершена до конца 2026 года. После завершения сделки My.Games продолжит работать под своим брендом и под руководством прежних руководителей, сохраняя отношения с клиентами, партнерами и сотрудниками, сказано на сайте компании. “Ъ” направил запрос Александру Чачаве.
My.Games — международный разработчик и издатель видеоигр. Александр Чачава купил компанию My.Games у холдинга VK в 2022 году за $642 млн. My.Games имеет собственный игровой магазин, а также занимается разработкой и дистрибуцией видеоигр через магазины мобильных приложений. Среди проектов — Hustle Castle, War Robots, Left to Survive и др. Ранее “Ъ” писал, что по итогам 2021 года выручка компании составила 43,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 31 марта 2022 года). Позже финансовые показатели не раскрывались.
«Выкуп My.Games менеджментом можно рассматривать как логичное продолжение трансформации компании после смены собственника в 2022 году»,— рассуждает руководитель проектов компании Strategy Partners Артем Суворов. Подобная структура позволяет сохранить управленческую преемственность. Для Александра Чачавы продажа может быть способом перераспределить капитал в пользу других проектов, считает он.
С инвестиционной точки зрения My.Games представляет интерес прежде всего благодаря портфелю действующих игровых продуктов, международной аудитории и накопленной экспертизе в разработке и продвижении игр.
Такие проекты, как War Robots и Rush Royale, способны генерировать выручку на протяжении длительного времени без необходимости постоянно создавать новые продукты с нуля. В компании также добавили, что основной доход My.Games приносят внутриигровые покупки, дополняемые монетизацией через внутриигровую рекламу. В портфель входят такие коммерчески успешные хиты, как тактический шутер War Robots, который преодолел отметку в $1 млрд совокупной выручки и собрал более 325 млн загрузок, а также стратегия Rush Royale с выручкой свыше $500 млн.
«Однако устойчивость этой модели зависит от способности компании поддерживать интерес аудитории, эффективно монетизировать существующие игры и выводить новые успешные проекты. Рисками остаются высокая конкуренция на международном игровом рынке, рост стоимости привлечения пользователей и зависимость мобильного сегмента от правил и комиссий крупнейших магазинов приложений»,— заключает Артем Суворов.