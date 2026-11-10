Binance предупредила об уязвимости версий iOS к утечке данных

В пресс-службе платформы посоветовали удалить все приложения, установленные из ненадежных источников, и обновить iOS до последней версии. Если же пользователь подозревает, что к его данным получили доступ, криптобиржа посоветовала ему перевести средства на новый криптокошелек, созданный на другом устройстве. После этого необходимо завершить все активные сеансы входа в систему.