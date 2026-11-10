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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомКибербезопасность

Binance предупредила об уязвимости версий iOS к утечке данных

Криптобиржа Binance предупредила об уязвимости в версиях iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2, которая позволяет вредоносным приложениям считывать локальные файлы других программ. Об этом сообщила пресс-служба платформы в соцсети X.
Уязвимость получила название «worse_query». По информации Binance, она создает угрозу для сид-фраз (последовательность из слов, которая служит ключом доступа к криптокошельку), закрытых ключей и учетных данных во всей экосистеме. Уязвимость относится к уровню самой iOS и не ограничивается только приложением Binance.
В пресс-службе платформы посоветовали удалить все приложения, установленные из ненадежных источников, и обновить iOS до последней версии. Если же пользователь подозревает, что к его данным получили доступ, криптобиржа посоветовала ему перевести средства на новый криптокошелек, созданный на другом устройстве. После этого необходимо завершить все активные сеансы входа в систему.
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