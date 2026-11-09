Сервера припарковались
«Аквариус» разместит ИТ-инфраструктуру «Московского паркинга» за миллиард рублей
Производитель электроники «Аквариус» станет оператором центра обработки данных ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» — оператора «Московского паркинга». Компания поставит заказчику оборудование и будет его обслуживать. Стоимость работ оценивается в 1 млрд руб. Эксперты рынка полагают, что дополнительные мощности потребовались организации в связи с расширением парковочной системы в столице и Подмосковье, а также из-за устаревания парка оборудования.
Оператором центра обработки данных (ЦОД) ГКУ Москвы «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) стал производитель серверного оборудования «Аквариус». Соответствующий контракт стороны заключили до 2028 года, следует из данных портала госзакупок. В совокупности АМПП потратит до 1 млрд руб. на перенос своей ИТ-инфраструктуры в ЦОД и получение новых вычислительных мощностей.
АМПП занимается организацией и контролем официальных бесплатных и платных парковок на территории столицы, а также в ближнем Подмосковье.
Согласно документации, «Аквариус» должен перенести оборудование и информационные системы АМПП на новую площадку, предоставить серверные мощности, системы хранения данных, резервного копирования и информационной безопасности. Максимальный объем предоставляемых мощностей может составить 6,7 тыс. виртуальных процессорных ядер (vCPU), почти 12 Тбайт оперативной памяти и 990 Тбайт SSD-хранилища. Инфраструктура, следует из документации, может быть размещена в четырех различных ЦОДах. Все ЦОДы должны соответствовать уровню надежности Tier III, предполагаемые мощности стоек составляют 5,5, 7, 9 и 10 кВт.
На части технологических площадок, предназначенных для размещения информационных систем АМПП, запрещено использовать иностранное программное обеспечение, следует из технического задания. Все используемые на них программные продукты, включая вспомогательные системы, должны входить в реестр российского ПО. Средства защиты информации и межсетевые экраны, а также системы резервного копирования должны быть отечественного производства.
Представитель «Аквариуса» подтвердил участие в госконтракте, не став комментировать детали. “Ъ” направил запрос в АМПП.
Для обеспечения работы АМПП требуются серверы с мощными процессорами и быстрыми накопителями, говорит заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин.
Потребность в вычислительных ресурсах может быть связана с физическим расширением зоны платной парковки в Москве и кратным увеличением числа камер, что приводит и к увеличению объема операций, допускает господин Воронин. Помимо прочего, усложняется сам процесс аналитики, поскольку сейчас используется машинное зрение для распознавания грязных номеров в потоке, трекинга автомобилей и оформления штрафов в режиме реального времени, говорит он.
«Аквариус» обладает собственными серверами, внесенными в реестр отечественной продукции, напоминает глава холдинга контрактной разработки электроники SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. Для компании, которая исторически фокусируется именно на производстве, это хороший способ загрузить собственные или партнерские дата-центры и обеспечить компании предсказуемый денежный поток на два года вперед, говорит она.
Однако сейчас серверы, которые закупались еще в 2020–2021 годах, уже выработали свой ресурс и изношены, отмечает госпожа Квашенкина. Переезд — это вопрос необходимости, поскольку старое оборудование не может выдержать современные задачи видеоаналитики, которая потребляет 10–15 кВт, а иногда и до 20 кВт, добавила она. При этом почти миллиард рублей за два года обслуживания такого объема — это существенно выше стандартных расценок на рынке коммерческих дата-центров, но реестровое оборудование традиционно стоит дороже, говорит Ольга Квашенкина.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 10