Сервера припарковались

Однако сейчас серверы, которые закупались еще в 2020–2021 годах, уже выработали свой ресурс и изношены, отмечает госпожа Квашенкина. Переезд — это вопрос необходимости, поскольку старое оборудование не может выдержать современные задачи видеоаналитики, которая потребляет 10–15 кВт, а иногда и до 20 кВт, добавила она. При этом почти миллиард рублей за два года обслуживания такого объема — это существенно выше стандартных расценок на рынке коммерческих дата-центров, но реестровое оборудование традиционно стоит дороже, говорит Ольга Квашенкина.