Хостинг-провайдер ESTT сообщил о техническом сбое
Российский хостинг-провайдер ESTT утром 8 ноября столкнулся с «серьезным техническим сбоем». Вечером того же дня компания сообщала, что ей удалось восстановить часть клиентских серверов.
«Значительную часть виртуальных серверов уже удалось восстановить. Наши инженеры продолжают работу над оставшимися серверами. Работы не прекращались и ночью, команда делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть ваши сервисы в работу»,— написала поддержка компании в «ВКонтакте». Сроки восстановления ESTT не называет.
Информация о сбоях в работе провайдера появилась на сайте Downdetector около 04:00 мск 8 ноября. Уже к 16:45 мск того же дня жалобы прекратились.
ESTT (e-Style Telecom) предоставляет услуги для бизнеса: например, аренду серверов и облачную инфраструктуру. Летом 2025 года, писали «Ведомости», компания подверглась масштабной DDoS-атаке. По данным издания, была нарушена работа сайта и приложения «Вкусно — и точка», сервиса автоматизации работы ресторанов iiko, приложения кофеен Cofix и доставки японской еды «Суши мастер». Сбои наблюдались около двух дней.