Anthropic ужесточила правила доступа к Claude для компаний из России
Американская Anthropic с 12 ноября вводит обновленную политику Supported Regions («Поддерживаемые регионы» — 1 и 2), которая блокирует доступ к чат-боту Claude для организаций, зарегистрированных в России или контролируемых российскими лицами, независимо от гражданства и местонахождения сотрудников.
Ограничения распространяются на Claude.ai, Claude Code, API и модели, предоставляемые через облачные платформы и реселлеров. Ключевое изменение касается корпоративного контроля: запрет действует для компаний, прямо или косвенно находящихся под мажоритарным контролем лиц из неподдерживаемых юрисдикций, даже при регистрации в третьих странах.
В документах Anthropic уточняется, что речь идет о разъяснении ранее действовавших правил, а не о совершенно новом запрете. Компания объясняет ужесточение тем, что готовится к IPO и хочет исключить клиентов, которые нарушают региональную политику.