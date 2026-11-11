Anthropic ужесточила правила доступа к Claude для компаний из России

Ограничения распространяются на Claude.ai, Claude Code, API и модели, предоставляемые через облачные платформы и реселлеров. Ключевое изменение касается корпоративного контроля: запрет действует для компаний, прямо или косвенно находящихся под мажоритарным контролем лиц из неподдерживаемых юрисдикций, даже при регистрации в третьих странах.