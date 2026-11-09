Telegram заблокировал свыше 700 тысяч групп и каналов с начала ноября
За 7 и 8 ноября модерация Telegram заблокировала 166 тыс. групп и каналов. Всего с начала месяца мессенджер ограничил доступ к 707 тыс. группам и каналам. Из них 2,9 тыс. связаны с терроризмом.
Всего с начала года оказались заблокированы 29,8 млн сообществ. Большинство — с января по март. В этот период мессенджер блокировал порядка 100 тыс. каналов и групп ежедневно.
Тогда же Роскомнадзор объявил о продолжении работы по замедлению Telegram. По мнению ведомства, руководство мессенджера не исполняет законодательство, не защищает персональные данные, позволяет использовать сервис в преступных и террористических целях.
Telegram регулярно штрафуют за неудаление запрещенного контента. Сейчас в отношении мессенджера открыто 29 исполнительных производств на общую сумму 45,1 млн руб., писал ТАСС.