Шойгу: группировка спутников «Рассвет» защищена от внешнего воздействия
Российская низкоорбитальная группировка связи «Рассвет» полностью защищена от внешнего физического, политического и экономического воздействия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Он пояснил, что «вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы обеспечивают ее защищенность от внешнего… воздействия». «Ждем ваши делегации в Москве для демонстрации возможностей системы "Рассвет"», — сказал господин Шойгу на встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ (цитата по «Интерфаксу»).
Развитием низкоорбитальной группировки спутников связи «Рассвет» занимается компания «Бюро 1440», которая входит в состав «ИКС Холдинга». Как сообщается на сайте проекта «Рассвет», сейчас на орбите находится 30 спутников. Цель компании, как пояснил Сергея Шойгу, развитие услуг высокоскоростного широкополосного доступа в интернет с глобальным покрытием, включая удаленные и труднодоступные территории.