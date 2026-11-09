Шойгу: группировка спутников «Рассвет» защищена от внешнего воздействия

Он пояснил, что «вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы обеспечивают ее защищенность от внешнего… воздействия». «Ждем ваши делегации в Москве для демонстрации возможностей системы "Рассвет"», — сказал господин Шойгу на встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ (цитата по «Интерфаксу»).