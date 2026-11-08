ИИ играет по-крупному

Выяснилось, что в 2025 году активнее всего применялись облачные вычисления — их использовали более половины (54,6%) компаний. Отдельно среди крупных организаций (от 250 работников) показатель составил 84,1%. Анализ больших данных оказался менее распространенной технологией — 37,7% по всему кругу организаций (среди крупных фирм — 76,1%). Применение искусственного интеллекта в прошлом году носило еще более ограниченный характер: показатель составил 20,3% для всех компаний и 52,1% — для крупных. Большой бизнес ожидаемо лидирует во внедрении технологий, поскольку у него больше ресурсов, технических возможностей и квалифицированного персонала, говорится в обзоре ОЭСР.