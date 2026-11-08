ИИ играет по-крупному
Эксперты оценили внедрение цифровых технологий в странах ОЭСР
Интенсивность внедрения искусственного интеллекта (ИИ) компаниями в странах ОЭСР в значительной степени зависит от размера предприятий, выяснили эксперты организации. Если в среднем по всему бизнесу в 2025 году этот показатель составил 20%, то для крупных предприятий он превысил 52%. По оценке ОЭСР, без усиления мер поддержки внедрения ИИ этот разрыв в использовании технологии к 2030 году только возрастет.
В опубликованном ОЭСР обзоре «Перспективы цифровой экономики и общества» эксперты организации оценили применение бизнесом трех передовых цифровых технологий: это облачные вычисления, анализ больших данных и искусственный интеллект.
Выяснилось, что в 2025 году активнее всего применялись облачные вычисления — их использовали более половины (54,6%) компаний. Отдельно среди крупных организаций (от 250 работников) показатель составил 84,1%. Анализ больших данных оказался менее распространенной технологией — 37,7% по всему кругу организаций (среди крупных фирм — 76,1%). Применение искусственного интеллекта в прошлом году носило еще более ограниченный характер: показатель составил 20,3% для всех компаний и 52,1% — для крупных. Большой бизнес ожидаемо лидирует во внедрении технологий, поскольку у него больше ресурсов, технических возможностей и квалифицированного персонала, говорится в обзоре ОЭСР.
На этом фоне меньшие по размеру компании охотно внедряли «облака», что говорит о доступности и масштабируемости этой технологии. В то же время в части применения ИИ бизнесом без усиления мер господдержки эксперты прогнозируют отрыв крупных компаний от малых. К концу этого десятилетия доля больших предприятий, использующих ИИ, может оказаться в 1,8 раза выше среднего показателя — более 80% против примерно 45%.
Как следует из обзора, самые распространенные сферы применения ИИ — маркетинг и продажи, управление бизнесом и администрирование, бухгалтерский учет и финансовый контроль, а также обеспечение безопасности информационно-коммуникационных технологий. ИИ-приложения для маркетинга и продаж помогают в профилировании клиентов, оптимизации цен, выстраивании персонализированных маркетинговых предложений, анализе рынка на основе машинного обучения. Приложения для управления бизнесом и администрирования применяются для составления документов, прогнозирования, управления человеческими ресурсами и планирования. Компаниями стран ОЭСР ИИ используется чаще всего для анализа текста, генерации естественного языка, распознавания речи и автоматизации рабочих процессов.
В обзоре отмечается, что степень внедрения цифровых технологий различается и в зависимости от сектора экономики. Так, искусственный интеллект чаще всего применяется в наукоемких и технологически ориентированных отраслях (преимущественно это ИКТ, профессиональная, научная, техническая, финансовая и страховая деятельность). В строительстве, на транспорте, в складском, гостиничном и ресторанном бизнесе уровень внедрения технологии по-прежнему невысок.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 2