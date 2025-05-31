Главные новости за 26 – 31 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Мэрия Саратова проиграла в споре собственнице рынка «Привокзальный». Спорный участок на ул. Аткарской город с 2019 года пытался освободить для реконструкции Привокзальной площади и организации транспортно-пересадочного узла.

Пять филиалов ГБУ РЦ «Молодежь Плюс» в районных центрах закрылись одним днем — они обслуживали около 11 тыс. молодых людей. Причиной стало отсутствие сотрудников. Директор центра Оксана Балюкова связывает кадровый коллапс с оттоком специалистов в федеральное «Движение первых», предлагающее более высокие зарплаты. Председатель комитета по делам молодежи облдумы Дмитрий Пьяных подтвердил, что к кризису привело низкое финансирование.

В Камышине задержаны руководители задолжавшего 1,4 млрд рублей кооператива «Честь». По версии следствия, с 2010 по 2019 год они выдавали необеспеченные займы на 150 млн руб. себе и аффилированным лицам, а в 2019-м, вопреки запрету ЦБ РФ, продолжили деятельность, что привело к банкротству кооператива с ущербом для пайщиков в 700 млн руб. В рамках дела изъяты наличные средства в рублях и иностранной валюте.

Мэрия Саратова проиграла спор с ООО «Престиж» из-за бизнес-центра на проспекте Строителей, 60. Разбирательство началось еще осенью 2023 года, а причиной стало отсутствие договора аренды, из-за чего администрация требовала снести офисное здание.

Концессионер ООО «КВС» ненадлежащим образом исполнял свои обязательства в рамках соглашения и разработанной инвестпрограммы в сфере водоснабжения и водоотведения, считает саратовская прокуратура. При этом мэрия Саратова бездействовала в части принудительного расторжения документа. Однако стороны все-таки в обоюдном порядке расторгли соглашение 15 декабря 2023 года, что причинило ущерб городу в размере 1 млрд руб.

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Волгограда появится уникальный для России фонтанный комплекс. Его площадь составит 1,7 тыс. кв. м.

Мэрия Волгограда в суде обязала МБУ «Берегоукрепление» взять на баланс дамбу. Объект был включен в муниципальную собственность в 2019 году как бесхозяйный. В марте 2024 года департамент закрепил дамбу на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием (МУП) «Берегоукрепление». Однако в июне 2024 года предприятие было реорганизовано в МБУ «Берегоукрепление» путем преобразования. Право оперативного управления на спорное сооружение за МБУ было зарегистрировано в ЕГРН в декабре 2024 года.

В Саратовской области по требованию прокуратуры в доход государства обращено имущество на сумму свыше 30 млн руб., которое было куплено на неподтвержденные доходы.

Пензенская гордума ужесточила этические нормы для депутатов. Теперь им официально запрещено допускать высказывания или распространять информацию, способную нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации коллеги по Думе.

Саратов выставил на продажу исторические объекты и недвижимость в центре города. В перечень муниципального имущества для приватизации в 2025 году вошли в том числе аварийный дом-памятник на ул. Соляной, 14 и старая водонапорная башня на ул. Танкистов.

Александр Блатман утвержден вице-мэром Саратова по социальной сфере.

Саратовский минстрой запустил конкурс проектов реновации мельницы Шмидта. К участию приглашены российские архитектурные бюро и специалисты, зарегистрированные как ИП или юрлица. Конкурс пройдет в два этапа. На первом претенденты представят портфолио, описание деятельности и эссе с предварительными идеями. Далее жюри отберет не менее трех финалистов для второго этапа, где они разработают детальные архитектурно-градостроительные концепции. Финалисты обязаны будут передать исключительные права на свои работы заказчику. Призовой фонд в 1 млн рублей предоставляет ООО «Дубль Л-Риэлт».

СКР выяснит, представлял ли экс-глава Вольского района суду поддельные документы. Поводом послужили обстоятельства, связанные с решением Вольского районного суда от 9 апреля 2024 года. Тогда суд удовлетворил иск тогдашнего главы Вольского муниципального образования Андрея Татаринова о признании его права собственности на магазин в Вольске.

Балаковский район закупит 20 автобусов за 168,5 млн руб.

СКР возбудил новое дело против подрядчика при ремонте астраханского «Октября». Сейчас следователи расследуют серию взяток, которые представитель «Стройресурса» давал сотрудникам регионального управления капстроительства.

Крупнейший тепличный комплекс Волгоградской области «Овощевод», принадлежащий холдингу «РОСТ», закрыт на карантин. Причиной послужило выявление вируса мозаики пепино, опасного для паслёновых культур.

Вслед за Астраханской областью в соседней Волгоградской депутаты тоже ужесточили продажу алкоголя. Облдума утвердила поправки, запрещающие деятельность мини-баров («наливаек») в многоквартирных домах при наличии входа со стороны подъездов. Закон, принятый 29 мая, также вводит «алкогольное окно» с 23:00 до 10:00 для всех точек общепита в жилых зданиях и на прилегающих территориях.

Инвестпортфель Саратовской области достиг 1 трлн руб. По состоянию на апрель 2025 года в области реализуется 265 крупных проектов, распределенных по ключевым отраслям экономики.

Шакалов готовятся вывести из Красной книги Саратовской области.

Древнее селище эпохи энеолита обнаружено в Железнодорожном районе Пензы.

В Пензенской области более 100 тыс. жителей оформили себе кредитный мораторий.

В Пензе таксистам запретят агрессивный поиск пассажиров в аэропорте и на вокзале. Новые правила, установленные постановлением начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

«Горводоканал» не смог оспорить отказ мэрии Пензы определять нормативы стоков. Суд установил, что администрация правомерно отклонила представленные расчеты. «Горводоканал» использовал данные за 2019-2020 годы, нарушив пункт правил холодного водоснабжения и водоотведения, требующий актуальных показателей за 12 месяцев, предшествующих обращению (март 2023 — февраль 2024).

Трое молодых саратовцев получили срок от 16 до 18 лет за госизмену и диверсии.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ о введении на всей территории региона режима повышенной готовности. Его ввели из-за неблагоприятных метеорологических явлений, вызванных повышением среднесуточных температур воздуха и отсутствием осадков.

Кассационный суд отменил приговор экс-главе саратовского минстроя Дмитрию Тепину. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2014 по 2019 год он не организовал корректировку закупочных цен на жилье для детей-сирот, что привело к их занижению. В результате никто не хотел участвовать в строительстве.

Больницы Саратовской области укомплектованы врачами лишь на 63%. Министр здравоохранения Владимир Дудаков признал, что кадровая политика в системе здравоохранения достаточно сложная.

В Саратове меняют избирательное законодательство. Власти рассматривают законопроект, согласно которому в ряде случаев возможно отказаться от дополнительных выборов.

Экс-чиновники Гагаринского района не смогли обжаловать приговор за раздачу земли. С апреля 2019 по декабрь 2021 года администрация Гагаринского района незаконно предоставила аренду 21 гражданину земельные участки стоимостью более 8 млн рублей без торгов.

Выручка пензенской телерадиокомпании АО «ТРК „Наш Дом“» упала за год на 86%. Убыток компании сократился за отчетный период на 104%, составив 506 тысяч рублей. Стоимость «Нашего Дома» снизилась на 11% до 3,9 млн руб.

Саратовский завод РМК изготовит нефтехранилища для «Транснефти» за 100 млн руб. Производство резервуара начнется в августе 2025 года.

В Саратове Дом речников хотят забрать за рубль. Здание вывели из списка выявленных объектов культурного наследия по суду, затем по заявлению градозащитников в список вернули. председатель Градозащитного совета при областной думе Владимир Лешуков сообщил, что Домом уже интересовался «один человек», хочет забрать его за рубль и перепрофилировать в гостиницу с сохранением исторических элементов.

В Саратове «Фонтан слез» назвали «мрачной надгробной плитой». В саратовской администрации обещают вынести на июньское заседание облдумы вопрос о выделении средств на реконструкцию фонтана.

Инфляция в Саратовской области превысила среднероссийский показатель, достигнув 10,4%.

В центре Петровска разрушается самое большое здание царских времен. Речь идет о Доходном доме генерал-майора М.М. Устинова, который датируется началом XX века. Здание занимает более 7тыс.кв. метров в центре Петровска по ул. Фридриха Энгельса, 102.

Член пензенской областной квалификационной коллегии судей (ККС) досрочно лишится мандата.

В Волгограде начался суд над главой похоронного бюро и работниками службы 112. Следствие обвиняет их в нарушении статьи 272 УК РФ, касающейся незаконного доступа к компьютерной информации и передачи персональных данных.

Глава Ахтубинского района признал вину по уголовному делу и подал в отставку. Владимир Михед признал, что за 1 млн руб. пообещал предпринимателю помочь с покупкой здания и земли по ул. Циолковского в Ахтубинске.

Саратовскому предпринимателю Виктору Качуровскому и замглавы Котово Борису Тарееву продлили арест до 31 августа. Тареева ранее обвинили в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

В Энгельсе ко Дню города ожидается открытие Дома молодежи.

На ул. Чернышевского, 55/2 в Саратове откроется крупная гостиница.

Кузнецк получит 2 млрд руб. на инфраструктурные проекты.

Астраханцы стали чаще жаловаться в Центробанк на работу банков. Количество претензий к расчетным счетам удвоилось.

Доходы в бюджет Саратовской области отстают от расходов. Основную часть доходов обеспечили налоговые и неналоговые поступления.

Волгоградские крупные компании стали брать больше кредитов. Общий кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Волгоградской области к 1 апреля текущего года составил 314,3 млрд руб.

Минюст объявил экс-депутата гордумы Волгограда Илью Кравченко иноагентом.

Астраханские предприятия получат 14 млн руб. из Фонда развития промышленности. Экспертный совет уже одобрил заявки двух организаций на получение финансирования. Это ООО ПКФ «Сардоникс» и ООО «Трусовский хлебозавод».

Волгоградская область в рейтинге по благосостоянию семей попала на 41 место. Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2024 году составлял в Волгоградской области 26,2 тыс. руб. в месяц.

Нина Шевченко