Мэрия Волгограда в суде обязала МБУ «Берегоукрепление» взять на баланс дамбу

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Департамента муниципального имущества Волгограда к муниципальному бюджетному учреждению (МБУ) «Берегоукрепление». Суд обязал учреждение принять во владение и пользование гидротехническое сооружение – дамбу площадью 192 кв.м., расположенную в поселке Горная Поляна (Григорова балка), путем подписания актов приема-передачи.

Объект был включен в муниципальную собственность в 2019 году как бесхозяйный. В марте 2024 года департамент закрепил дамбу на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием (МУП) «Берегоукрепление». Однако в июне 2024 года предприятие было реорганизовано в МБУ «Берегоукрепление» путем преобразования. Право оперативного управления на спорное сооружение за МБУ было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в декабре 2024 года.

Ответчик уклонялся от подписания передаточных актов, ссылаясь на изменение организационно-правовой формы и отсутствие нового распоряжения о закреплении имущества. Суд отклонил эти доводы, указав, что реорганизация не прекращает обязанностей учреждения. Право оперативного управления возникло у МБУ с момента его государственной регистрации в ЕГРН, а владение дамбой соответствует уставным целям деятельности «Берегоукрепления» по берегоукрепительным и противооползневым работам.

Суд подчеркнул, что действующее законодательство не требует издания нового распорядительного акта о закреплении имущества при реорганизации в форме преобразования, так как права и обязанности переходят к правопреемнику автоматически. Отказ от имущества, необходимого для выполнения уставных задач, недопустим.

Дополнительно с МБУ «Берегоукрепление» взыскана государственная пошлина в размере 50 000 рублей в доход федерального бюджета. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Никита Маркелов