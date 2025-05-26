Доходы в бюджет Саратовской области отстают от расходов

Консолидированный бюджет Саратовской области за первые четыре месяца 2025 года показал положительную динамику. На 1 мая доходы бюджета достигли 69,3 млрд руб, сообщили в региональном минфине.

Основную часть доходов обеспечили налоговые и неналоговые поступления. Они составили 50,7 млрд руб.

Расходы за этот период составили 71 млрд руб. Основная часть средств, 48,8 млрд руб. или около 69%, была направлена на социальную сферу, включая образование, здравоохранение, социальную защиту и культуру.

Нина Шевченко