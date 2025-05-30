Александр Блатман утвержден вице-мэром Саратова по социальной сфере

Депутаты Саратовской городской думы официально назначили Александра Блатмана заместителем главы администрации города по социальной сфере. Решение было принято единогласно на заседании гордумы 30 мая.

Господин Блатман перешел на работу в городскую администрацию с должности главы Кировского района Саратова 14 марта 2025 года. С этого момента он временно исполнял обязанности вице-мэра по социальному блоку.

Процедура назначения прошла установленные этапы: 20 мая профильный комитет гордумы по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности и защите прав населения предварительно согласовал его кандидатуру. Это позволило вынести вопрос об утверждении на пленарное заседание.

Никита Маркелов