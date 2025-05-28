В Саратове меняют избирательное законодательство

В Саратовском регионе рассматривают законопроект, согласно которому в ряде случаев возможно отказаться от дополнительных выборов. Соответствующую законодательную инициативу рассмотрели депутаты на внеочередном заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Председатель комитета Сергей Гладков («ЕР»), выступивший автором законопроекта, представил коллегам основные положения. Он подчеркнул, что внесение поправок в региональные акты продиктованы стремлением соответствовать федеральному закону от 23.05.2025 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации», который предусматривает поправки, в том числе в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Так, в саратовские региональные законы и референдумы должны быть внесены изменения. Речь идет о следующих: «О выборах депутатов Саратовской областной Думы», «О выборах губернатора Саратовской области», «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», «О референдумах в Саратовской области».

«Дополнительные выборы депутатов представительного органа муниципального образования, областной думы не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов указанных органов, а также в год проведения указанных выборов, - озвучил господин Гладков. - За исключением случая, установленного законом, когда орган остался в неправомочном составе».

При проведении электронного голосования следует обеспечить возможность голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе. Порядок электронного голосования устанавливается избирательной комиссией области.

Дистанционно, то есть без личного присутствия, предусматривается возможность открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов и счетов фонда референдума.

В закон «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области» предложено внести норму, согласно которой можно будет досрочно прекратить полномочия территориальной комиссии по решению избирательной, если изменилось административно-территориальное устройство области.

Депутат Денис Буланов (КПРФ) высказался, что электронное голосование никогда не заменит бумажного. И в качестве примера привел Москву.

«Там даже кандидаты не могли получить бумажный бюллетень: комиссии попросту отказывали в этом,— рассказал облдеп.— И если такой бардак был в Москве, то мне немного страшно представить, что может быть в регионах. Все эти поправки, которые вносились и которые не были озвучены, они тоже не играют на прозрачность — все эти электронные списки голосования и прочие нововведения, связанные с электронным дистанционным голосованием»,— резюмировал парламентарий

Три депутата выступили против законопроекта, большинством голосов поправки поддержаны. Проект закона будет рассмотрен на ближайшем заседании облдумы.

Татьяна Смирнова